Где в мире выпускают больше всего автомобилей – список стран

Мировое автопроизводство превысило показатели 2020 года, но так и не достигло докарантинного уровня.

За 2021 год в мире произвели 80,2 миллиона автотранспортных средств. Это на 3% больше, чем в 2020 году, но сразу на 13% меньше, чем в 2019-м. Такую статистику приводит Всемирная организация автопроизводителей.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В частности, легковых автомобилей выпустили 57,1 миллиона единиц – на 2% больше, чем в 2020 году и на 15% меньше, чем в 2019. Легких коммерческих автомобилей собрано 18,6 млн. штук (+8% к 2020 году и -9% к 2019). А вот тяжелых грузовиков выпустили на 1% меньше, чем в 2020 году, но на 4% больше, чем в 2019.

[ + – ] Мировым лидером по производству авто остается Китай Фото: REUTERS

Тройка мировых лидеров авторынка осталась неизменной. Первое место по-прежнему занимает Китай – там за прошлый год изготовили 26,1 млн. автомобилей. Второе место у США (9,167 млн. авто), а третье – у Японии (7,9 млн.).

ТОП-5 стран мира, где выпускают больше всего авто:

Китай – 26,1 млн. авто (+3% к 2020 году и +1% к 2019 году)

США – 9,167 млн. авто (+4% к 2020 году и -16% к 2019 году)

Япония – 7,9 млн. авто (-3% к 2020 году и -19% к 2019 году)

Индия – 4,4 млн. авто (+30% к 2020 году и -3% к 2019 году)

Южная Корея – 3,5 млн. авто (-1% к 2020 году и -12% к 2019 году)

Важно

Как купить авто в Украине во время войны – разъяснение Кабмина

Ранее Фокус сообщал, что российские автомобильные предприятия прекратили работу из-за санкций.