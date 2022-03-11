Де у світі випускають найбільше автомобілів – список країн

Світове автовиробництво перевищило показники 2020 року, але так і не досягло докарантинного рівня.

За 2021 рік у світі виробили 80,2 мільйонів автотранспортних засобів. Це на 3% більше, ніж у 2020 році, але одразу на 13% менше, ніж у 2019-му. Таку статистику наводить Всесвітня організація автовиробників.

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Зокрема, легкових автомобілів випустили 57,1 мільйонів одиниць – на 2% більше, ніж у 2020 році та на 15% менше, ніж у 2019. Легких комерційних автомобілів зібрано 18,6 млн штук (+8% до 2020 року та — 9% до 2019 року). А ось важких вантажівок випустили на 1% менше, ніж у 2020 році, але на 4% більше, ніж у 2019 році.

[ + – ] Світовим лідером з виробництва авто залишається Китай Фото: REUTERS

Трійка світових лідерів авторинку залишилася незмінною. Перше місце, як і раніше, посідає Китай – там за минулий рік виготовили 26,1 млн автомобілів. Друге місце у США (9,167 млн авто), а третє – у Японії (7,9 млн).

ТОП-5 країн світу, де випускають найбільше авто:

Китай – 26,1 млн авто (+3% до 2020 року та +1% до 2019 року)

США – 9,167 млн авто (+4% до 2020 року та -16% до 2019 року)

Японія – 7,9 млн авто (-3% до 2020 року та -19% до 2019 року)

Індія – 4,4 млн авто (+30% до 2020 року та -3% до 2019 року)

Південна Корея – 3,5 млн авто (-1% до 2020 року та -12% до 2019 року)

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