Війна в Україні спровокує масштабну кризу світового автопрому

Найближчими роками автомобільні підприємства різко скоротять обсяги виробництва та недовипустять мільйони машин.

Світова автопромисловість на порозі нової кризи, що різко скоротить виробництво машин. Її причиною є напад Росії на Україну. Про це заявляють експерти S&P Global.

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За їхніми підрахунками, через війну в Україні світовий автопром у 2022-2023 роках недовипустить близько 5,2 мільйонів автомобілів. У S&P Global прогнозують, що світове автовиробництво зменшиться до 81,6 млн одиниць у 2022 році та становитиме 88,5 млн шт. 2023-го.

[ + – ] Європейські автопідприємства вже зупиняються через війну в Україні Фото: Volkswagen

Найбільші втрати очікуються у європейському регіоні – мінус 1,7 млн автомобілів у нинішньому році та приблизно стільки ж – наступного. І йдеться не лише про зупинені підприємства в РФ (вони недовипустять приблизно 1 млн авто).

Через брак автокомпонентів українського виробництва вже змушені були призупинити роботу європейські підприємства концернів BMW та Volkswagen. Щороку наша країна постачала кабелів, джгутів та інших комплектувальних деталей для 500 000 – 1 000 000 автомобілів різних марок. Щоб замінити постачальників, потрібно від 3 до 10 місяців.

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Де у світі випускають найбільше автомобілів – список країн

Також прогнозується, що у Північній Америці недовипустять 480 тис. машин у 2022 році та 540 тис. – у 2023. У S&P Global не виключають погіршення ситуації, що призведе до скорочення глобального автовиробництва на 4 млн одиниць цього року та на стільки ж – у наступному.

Аналітики повідомляють, що через війну в Україні, дефіцит автомобільних мікрочипів і логістичних проблем недовиробництво автомобілів становитиме 25 млн штук до 2030 року.

Раніше Фокус повідомляв, що санкції проти Білорусі зупинили єдиний завод з випуску легкових автомобілів у цій країні.