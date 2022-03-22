Попри війну: Україна допомогла відновити виробництво найновішого електромобіля Skoda

Випуск Skoda Enyaq iV було припинено, адже українське підприємство не могло постачати деталі для авто.

Електромобіль Skoda Enyaq iV повернуть у виробництво через тиждень-два. Складання кросовера на підприємстві в Чехії раніше довелося зупинити через припинення постачання комплектувальних деталей з України. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Вторгнення Росії в Україну змусило зупинити багато підприємств, які працюють на європейський ринок. Серед них і завод, який виготовляє проводку для автомобілів Skoda. Порушення ланцюжків постачання з України призвело до припинення виробництва на кількох європейських підприємствах концернів BMW та Volkswagen.

Зупинився і завод, що випускає електрокар Skoda Enyaq iV. Проте, попри війну, українське підприємство змогло відновити роботу та відновило постачання проводки клієнтам.

[ + – ] Виробництво Skoda Enyaq відновлять за тиждень-два Фото: Skoda

"Наш партнер в Україні вирішив відновити виробництво джгутів проводів на цьому тижні, Сподіваюся, ми зможемо відновити виробництво Enyaq через один-два тижні, коли ми матимемо необхідне проведення", — заявив член ради директорів Skoda Карстен Шнаке.

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У Skoda не уточнили, про яке саме підприємство йдеться. В Україні автомобільну проводку та джгути випускають у Вінниці, а також Івано-Франківській та Львівській областях.

Раніше Фокус розповідав, що через війну в Україні світовий автопром недовипустить понад 5 мільйонів автомобілів у найближчі два роки.