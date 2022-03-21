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Санкции подействовали: в РФ резко подорожали автомобили

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Фото: Freepik | За месяц новые авто на россиском рынке подорожали на 30-60%

Стремительный рост цен отмечен в сегментах как в новых, так и в подержанных авто.

За последний месяц на российском авторынке резко выросли цены. Автомобили дорожают невиданными темпами и причиной этого являются именно санкции против РФ. Об этом пишет издание Ведомости.

Новые автомобили разных брендов подорожали на 30-60%. Отмечается, что хотя 83% машин на рынке – местной сборки, но доля импортных комплектующих большая во всех моделях, без исключения. Их закупают за валюту, а курс рубля резко обвалился благодаря санкциям.

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Подержанные авто дорожают не так быстро, как новые
Фото: auto.ria.com

К тому же, санкции и нехватка импортных компонентов остановили практически все российские автозаводы. Даже АвтоВАЗ не может продолжать полноценную работу. Из-за этого на рынке уже ощущается дефицит авто.

Цены на б/у авто также выросли, хоть и не так стремительно, как на новые машины. За последние две недели они подорожали на 15-32%:

  • BMW +32%
  • Mercedes-Benz +32%
  • Toyota +28%
  • Nissan +25%
  • Kia +24%
  • Skoda +24%
  • Volkswagen +24%
  • Hyundai +21%
  • Ford +18%
  • Lada +15%
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Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время цены на авто в РФ будут только расти, а дефицит новых машин – усугубляться.

Ранее Фокус сообщал, что российский рынок покидают ведущие мировые производители автомобильных шин. Они прекращают продажи и останавливают сборочные предприятия.