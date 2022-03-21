Санкции подействовали: в РФ резко подорожали автомобили
Стремительный рост цен отмечен в сегментах как в новых, так и в подержанных авто.
За последний месяц на российском авторынке резко выросли цены. Автомобили дорожают невиданными темпами и причиной этого являются именно санкции против РФ. Об этом пишет издание Ведомости.
Новые автомобили разных брендов подорожали на 30-60%. Отмечается, что хотя 83% машин на рынке – местной сборки, но доля импортных комплектующих большая во всех моделях, без исключения. Их закупают за валюту, а курс рубля резко обвалился благодаря санкциям.
К тому же, санкции и нехватка импортных компонентов остановили практически все российские автозаводы. Даже АвтоВАЗ не может продолжать полноценную работу. Из-за этого на рынке уже ощущается дефицит авто.
Цены на б/у авто также выросли, хоть и не так стремительно, как на новые машины. За последние две недели они подорожали на 15-32%:
- BMW +32%
- Mercedes-Benz +32%
- Toyota +28%
- Nissan +25%
- Kia +24%
- Skoda +24%
- Volkswagen +24%
- Hyundai +21%
- Ford +18%
- Lada +15%
Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время цены на авто в РФ будут только расти, а дефицит новых машин – усугубляться.
Ранее Фокус сообщал, что российский рынок покидают ведущие мировые производители автомобильных шин. Они прекращают продажи и останавливают сборочные предприятия.