Российский депутат хочет национализировать завод Volkswagen и переименовать его в "Буратино" (видео)

В РФ предлагают отобрать у Volkswagen завод в Калуге и восстановить там производство, несмотря на отсутствие комплектующих для сборки.

Остановленный завод Volkswagen в России предлагают национализировать. С такой пропозицией выступил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой в эфире радио КП.

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Петр Толстой пытался заверить слушателей, что в национализации заводов нет ничего страшного. Мол, можно присвоить предприятие, переименовать бренд и продолжить производство авто.

"Да, они будут национализированы, будут выпускать те же Volkswagen, но мы назовем их как-нибудь по-другому, не знаю, "Буратино". И поедем", — заявил Петр Толстой.

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В то же время, депутат не указал, откуда в этом случае брать комплектующие для сборки авто. Из-за прекращения импорта компонентов остановился даже АвтоВАЗ.

Концерн Volkswagen прекратил поставку на российский рынок авто всех своих брендов – VW, Audi, Bentley, Ducati, Lamborghini, Seat, Skoda. Кроме того, остановлено предприятие в Калуге, где выпускали Volkswagen Polo Sedan и Tiguan, а также Skoda Rapid.

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Призывы национализировать имущество компаний, прекративших бизнес на территории РФ после вторжения в Украину, звучат уже давно. Ранее стало известно, что именно из-за страха национализации предприятий российский рынок не спешит покидать Renault Group, владеющая 68% акций АвтоВАЗ.

Также Фокус сообщал, что санкции против РФ привели к дефициту новых автомобилей и стремительному росту цен на машины.