Российский депутат хочет национализировать завод Volkswagen и переименовать его в "Буратино" (видео)
В РФ предлагают отобрать у Volkswagen завод в Калуге и восстановить там производство, несмотря на отсутствие комплектующих для сборки.
Остановленный завод Volkswagen в России предлагают национализировать. С такой пропозицией выступил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой в эфире радио КП.
Петр Толстой пытался заверить слушателей, что в национализации заводов нет ничего страшного. Мол, можно присвоить предприятие, переименовать бренд и продолжить производство авто.
"Да, они будут национализированы, будут выпускать те же Volkswagen, но мы назовем их как-нибудь по-другому, не знаю, "Буратино". И поедем", — заявил Петр Толстой.
В то же время, депутат не указал, откуда в этом случае брать комплектующие для сборки авто. Из-за прекращения импорта компонентов остановился даже АвтоВАЗ.
Концерн Volkswagen прекратил поставку на российский рынок авто всех своих брендов – VW, Audi, Bentley, Ducati, Lamborghini, Seat, Skoda. Кроме того, остановлено предприятие в Калуге, где выпускали Volkswagen Polo Sedan и Tiguan, а также Skoda Rapid.Важно
Призывы национализировать имущество компаний, прекративших бизнес на территории РФ после вторжения в Украину, звучат уже давно. Ранее стало известно, что именно из-за страха национализации предприятий российский рынок не спешит покидать Renault Group, владеющая 68% акций АвтоВАЗ.
Также Фокус сообщал, что санкции против РФ привели к дефициту новых автомобилей и стремительному росту цен на машины.