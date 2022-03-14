Renault боится покинуть российский авторынок: названа причина

Производство на предприятиях Renault Group в РФ уже остановлено, однако французский концерн пока остается на российском рынке.

Renault Group пока не спешит полностью покидать российский рынок. Французский концерн – один из немногих автогигантов, не прекративших свой бизнес в стране-агрессоре. Об этом сообщает Automotive News Europe.

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По данным издания, в Renault Group боятся национализации своих российских активов, которые оцениваются в миллиарды долларов. Как известно, французский автопроизводитель владеет 68% акций АвтоВАЗа и автомобильным заводом в Москве. Доля концерна на российском рынке – 35%: в 2021 году он продал там автомобилей на 5,5 млрд. долларов.

[ + – ] Московский завод Renault остановлен Фото: Renault

Следует отметить, что и московское предприятие Renault, и заводы АвтоВАЗ уже остановлены. Санкции против РФ прекратили поставку иностранных комплектующих для сборки авто, а без них возможно производство лишь двух моделей – Lada Niva Legend и Niva Travel.

За последние дни акции Renault подешевели на 25%. Однако даже это не убедило руководство концерна свернуть бизнес в России.

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Источники Automotive News Europe утверждают, что позиция Renault Group нашла поддержку во французском правительстве, ведь государству принадлежит 15% акций концерна.

Ранее Фокус сообщал, что партнер Renault, Nissan прекратил продажи и производство авто в РФ, а также выделил помощь Украине.