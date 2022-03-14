Renault боїться залишити російський авторинок: названо причину

Виробництво на підприємствах Renault Group у РФ вже зупинено, проте французький концерн поки що залишається на російському ринку.

Renault Group поки не поспішає повністю залишати російський ринок. Французький концерн – один із небагатьох автогігантів, які не припинили свій бізнес у країні-агресорі. Про це повідомляє Automotive News Europe.

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За даними видання, у Renault Group бояться націоналізації своїх російських активів, які оцінюються в мільярди доларів. Як відомо, французький автовиробник володіє 68% акцій АвтоВАЗу та автомобільним заводом у Москві. Частка концерну на російському ринку — 35%: 2021 року він продав там автомобілів на 5,5 млрд доларів.

[ + – ] Московський завод Renault зупинено Фото: Renault

Слід зазначити, що і московське підприємство Renault, і заводи АвтоВАЗ уже зупинено. Санкції проти РФ припинили постачання іноземних комплектуючих для складання авто, а без них можливе виробництво лише двох моделей – Lada Niva Legend і Niva Travel.

За останні дні акції Renault подешевшали на 25%. Проте навіть це не переконало керівництво концерну згорнути бізнес у Росії.

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Джерела Automotive News Europe стверджують, що позиція Renault Group знайшла підтримку у французькому уряді, адже державі належить 15% акцій концерну.

Раніше Фокус повідомляв, що партнер Renault, Nissan припинив продаж і виробництво авто в РФ, а також виділив допомогу Україні.