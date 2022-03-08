Nissan поддержал санкции против РФ и выделил помощь Украине

Nissan сворачивает производство на российском заводе и выделил финансовую помощь пострадавшим от войны в Украине.

Компания Nissan присоединилась к нескольким десяткам автобрендов, покинувших российский рынок. Кроме того, японский автогигант поддержал Украину. Об этом сообщает официальный сайт Nissan в Украине.

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Экспорт Nissan в Россию уже приостановлен и с 10 марта прекратится производство на заводе марки в Санкт-Петербурге. Там выпускают кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano.

Украину в Nissan поддержали не на словах – был создан фонд Nissan Cares, куда перечислили 2,5 млн. долларов. Они пойдут на помощь украинскому народу. Кроме того, сотрудники Nissan смогут пожертвовать в фонд средства, продукты питания и одежду.

[ + – ] Завод Nissan в Санкт-Петербурге прекратит работу Фото: Nissan

Миллион евро из фонда передадут Красному Кресту и другим некоммерческим организациям, предоставляющим помощь и товары первой необходимости семьям и детям. Также в Nissan выразили готовность пожертвовать транспортные средства.

А 1,5 млн. евро направят на поддержку сотрудников Nissan в Украине и их семей, пострадавших от войны. Их потратят на организацию переезда, проживание, медицинские затраты и помощь детям.

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"Мы все были очень тронуты страданиями многих людей и семей, включая членов нашей собственной семьи Nissan. Мы создали фонд Nissan Cares, чтобы поддерживать наших сотрудников, а также международные усилия по преодолению последствий этой необъятной трагедии украинского народа", — заявил генеральный директор Nissan Макото Учида.

Ранее Фокус сообщал, что массовый уход автопроизводителей с российского рынка уже привел к дефициту авто в РФ.