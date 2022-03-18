Російський депутат хоче націоналізувати завод Volkswagen і перейменувати його на "Буратіно" (відео)
В РФ пропонують забрати у Volkswagen завод у Калузі та відновити там виробництво, незважаючи на відсутність комплектувальних для збирання.
Зупинений завод Volkswagen у Росії пропонують націоналізувати. З такими пропозиціями виступив віцеспікер Держдуми РФ Петро Толстой в ефірі радіо КП.
Петро Толстой намагався запевнити слухачів, що в націоналізації заводів немає нічого страшного. Мовляв, можна привласнити підприємство, перейменувати бренд і продовжити виробництво авто.
"Так, вони будуть націоналізовані, випускатимуть ті ж Volkswagen, але ми назвемо їх якось по-іншому, не знаю, "Буратіно". І поїдемо", — заявив Петро Толстой.
У той же час депутат не вказав, звідки в такому випадку брати комплектувальні для складання авто. Через припинення імпорту компонентів зупинився навіть АвтоВАЗ.
Концерн Volkswagen припинив постачання на російський ринок авто всіх своїх брендів — VW, Audi, Bentley, Ducati, Lamborghini, Seat, Skoda. Крім того, зупинено підприємство в Калузі, де випускали Volkswagen Polo Sedan і Tiguan, а також Skoda Rapid.Важливо
Заклики націоналізувати майно компаній, котрі припинили бізнес на території РФ після вторгнення в Україну, звучать уже давно. Раніше стало відомо, що саме через страх націоналізації підприємств російський ринок не поспішає залишати Renault Group, яка володіє 68% акцій "АвтоВАЗ".
Також Фокус повідомляв, що санкції проти РФ призвели до дефіциту нових автомобілів і стрімкого зростання цін на машини.