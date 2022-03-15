В Україні відновили роботу деякі сервісні центри МВС (адреси)

Послуги надаватимуть у регіонах, де не ведуться активні бойові дії. Список сервісних центрів МВС, що працюють, уже опубліковано.

Попри воєнний стан, в Україні вирішили відновити роботу деяких державних установ. Зокрема й сервісні центри МВС. Про це повідомляється на сторінці Головного сервісцентру у Facebook.

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Сервісні центри МВС відкриються в тих регіонах України, де відносно спокійно та не ведуться бойові дії. Їхні адреси вже опубліковані. Працюватимуть вони з 9:00 до 18:00, але якщо буде оголошено комендантську годину, то графік роботи може змінитися.

Головна функція сервісних центрів наразі – заміна прострочених посвідчень водія. Насамперед їх змінюватимуть громадянам, які мають право виїзду за кордон і тим, кого залучать до оборони.

Крім того, планують приймати іспити з водіння, але лише категорій С (вантажні авто) та РЕ (автопоїзди) та здебільшого для громадян, мобілізованих до ЗСУ та тероборону.

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А ось довідки про відсутність судимості наразі не видають. Також поки що не здійснюються реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів. Раніше Кабмін пояснив, що поставити на облік куплений автомобіль можна буде протягом 90 днів після закінчення воєнного стану.

Також Фокус писав, що ввезення авто на єврономерах в Україну спрощене, але є низка умов.