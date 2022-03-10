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Авто Російсько-українська війна

Українським водіям полегшили виїзд за кордон: на кого поширюються нові правила

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виїзд за кордон, перетин кордону, перевезення вантажів, черги на кордоні
Фото: Фіртка | Спрощені правила діють для водіїв віком 18-60 років

Уряд вирішив налагодити постачання важливих вантажів і запровадив нові правила для перевізників.

В Україні спростили перетин кордону для водіїв вантажного та залізничного транспорту. Відповідну ухвалу прийняв Кабінет Міністрів, щоб налагодити міжнародну логістику.

Спрощені правила діють для водіїв віком 18-60 років, які здійснюють:

  • міжнародні вантажні перевезення;
  • перевезення для потреб Збройних Сил України;
  • транспортування медичних вантажів;
  • перевезення гуманітарної допомоги.
виїзд за кордон, перетин кордону, перевезення вантажів, черги на кордоні
За чергами на кордоні можна стежити онлайн
Фото: Google Maps / скриншот

Щоб отримати дозвіл, необхідно звернутися до Міністерства інфраструктури чи місцевої військової адміністрації. Якщо в перевізників уже є ліцензія на міжнародні перевезення, можна подати повідомлення письмово або скористатися електронним кабінетом перевізника в системі "Шлях". У Мінінфраструктури зобов'язалися оформляти документи протягом двох годин.

Якщо водій військовозобов'язаний, необхідно надіслати листа на адресу [email protected]. У ньому слід зазначити таку інформацію:

  • прізвище, ім'я та по батькові водія, рік народження, військове звання, військово-облікова спеціальність і її номер;
  • назву й адресу підприємства, установи або організації;
  • назви територіального центру комплектації та соціальної підтримки (за місцезнаходженням підприємства);
  • назви територіального центру комплектації та соціальної підтримки (за місцезнаходженням військовозобов'язаного на військовому обліку).
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Для гуманітарної допомоги передбачено телефон гарячої лінії 044 334-43-04.

Крім того, тепер відстежувати черги на кордоні можна онлайн на спеціальній карті. Там відображено актуальну інформацію щодо кожного пункту пропуску.

Раніше Фокус розповідав про правила пересування під час воєнного стану.