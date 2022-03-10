Українським водіям полегшили виїзд за кордон: на кого поширюються нові правила
Уряд вирішив налагодити постачання важливих вантажів і запровадив нові правила для перевізників.
В Україні спростили перетин кордону для водіїв вантажного та залізничного транспорту. Відповідну ухвалу прийняв Кабінет Міністрів, щоб налагодити міжнародну логістику.
Спрощені правила діють для водіїв віком 18-60 років, які здійснюють:
- міжнародні вантажні перевезення;
- перевезення для потреб Збройних Сил України;
- транспортування медичних вантажів;
- перевезення гуманітарної допомоги.
Щоб отримати дозвіл, необхідно звернутися до Міністерства інфраструктури чи місцевої військової адміністрації. Якщо в перевізників уже є ліцензія на міжнародні перевезення, можна подати повідомлення письмово або скористатися електронним кабінетом перевізника в системі "Шлях". У Мінінфраструктури зобов'язалися оформляти документи протягом двох годин.
Якщо водій військовозобов'язаний, необхідно надіслати листа на адресу [email protected]. У ньому слід зазначити таку інформацію:
- прізвище, ім'я та по батькові водія, рік народження, військове звання, військово-облікова спеціальність і її номер;
- назву й адресу підприємства, установи або організації;
- назви територіального центру комплектації та соціальної підтримки (за місцезнаходженням підприємства);
- назви територіального центру комплектації та соціальної підтримки (за місцезнаходженням військовозобов'язаного на військовому обліку).
Для гуманітарної допомоги передбачено телефон гарячої лінії 044 334-43-04.
Крім того, тепер відстежувати черги на кордоні можна онлайн на спеціальній карті. Там відображено актуальну інформацію щодо кожного пункту пропуску.
Раніше Фокус розповідав про правила пересування під час воєнного стану.