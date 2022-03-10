Українським водіям полегшили виїзд за кордон: на кого поширюються нові правила

Уряд вирішив налагодити постачання важливих вантажів і запровадив нові правила для перевізників.

В Україні спростили перетин кордону для водіїв вантажного та залізничного транспорту. Відповідну ухвалу прийняв Кабінет Міністрів, щоб налагодити міжнародну логістику.

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Спрощені правила діють для водіїв віком 18-60 років, які здійснюють:

міжнародні вантажні перевезення;

перевезення для потреб Збройних Сил України;

транспортування медичних вантажів;

перевезення гуманітарної допомоги.

[ + – ] За чергами на кордоні можна стежити онлайн Фото: Google Maps / скриншот

Щоб отримати дозвіл, необхідно звернутися до Міністерства інфраструктури чи місцевої військової адміністрації. Якщо в перевізників уже є ліцензія на міжнародні перевезення, можна подати повідомлення письмово або скористатися електронним кабінетом перевізника в системі "Шлях". У Мінінфраструктури зобов'язалися оформляти документи протягом двох годин.

Якщо водій військовозобов'язаний, необхідно надіслати листа на адресу [email protected]. У ньому слід зазначити таку інформацію:

прізвище, ім'я та по батькові водія, рік народження, військове звання, військово-облікова спеціальність і її номер;

назву й адресу підприємства, установи або організації;

назви територіального центру комплектації та соціальної підтримки (за місцезнаходженням підприємства);

назви територіального центру комплектації та соціальної підтримки (за місцезнаходженням військовозобов'язаного на військовому обліку).

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Для гуманітарної допомоги передбачено телефон гарячої лінії 044 334-43-04.

Крім того, тепер відстежувати черги на кордоні можна онлайн на спеціальній карті. Там відображено актуальну інформацію щодо кожного пункту пропуску.

Раніше Фокус розповідав про правила пересування під час воєнного стану.