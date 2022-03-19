В Україні відновлено реєстрацію вживаних авто, але не всіх
На облік в Україні вже можна поставити як нові, так і вживані автомобілі. Проте є обмеження.
Сервісні центри МВС в Україні поступово відновлюють повноцінну роботу в умовах військового стану та перелік послуг, що надаються ними, розширюється. Нещодавно вони розпочали реєстрацію нових авто, а тепер почали ставити на облік і вживані автомобілі. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Проте поставити на облік можна не всі авто з пробігом, а лише завезені з-за кордону. Тобто дозволяється лише перша реєстрація вживаного авто в Україні.
Перелік документів для реєстрації транспортного засобу:
- паспорт
- ІПН
- документ на транспортний засіб
- документ про правомірність придбання ТЗ
- митні документи
- сертифікат відповідності
Також необхідно надати саме транспортний засіб, а ще за першої реєстрації сплачується збір до Пенсійного фонду.Важливо
Раніше сервісні центри МВС відновили заміну прав водія, видачу дубліката техпаспорту та прийом іспитів з водіння на вантажні категорії С та РЄ. Перелік працюючих установ у різних регіонах України вже відомий.
Також Фокус повідомляв, що автоімпортери в Україні передали практично всі машини зі своїх складів на потреби ЗСУ та тероборони.