В Україні відновлено реєстрацію вживаних авто, але не всіх

На облік в Україні вже можна поставити як нові, так і вживані автомобілі. Проте є обмеження.

Сервісні центри МВС в Україні поступово відновлюють повноцінну роботу в умовах військового стану та перелік послуг, що надаються ними, розширюється. Нещодавно вони розпочали реєстрацію нових авто, а тепер почали ставити на облік і вживані автомобілі. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

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Проте поставити на облік можна не всі авто з пробігом, а лише завезені з-за кордону. Тобто дозволяється лише перша реєстрація вживаного авто в Україні.

[ + – ] На облік поки що можна поставити тільки ввезені з-за кордону автомобілі Фото: Із сайту головного сервісного центру МВС

Перелік документів для реєстрації транспортного засобу:

паспорт

ІПН

документ на транспортний засіб

документ про правомірність придбання ТЗ

митні документи

сертифікат відповідності

Також необхідно надати саме транспортний засіб, а ще за першої реєстрації сплачується збір до Пенсійного фонду.

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Раніше сервісні центри МВС відновили заміну прав водія, видачу дубліката техпаспорту та прийом іспитів з водіння на вантажні категорії С та РЄ. Перелік працюючих установ у різних регіонах України вже відомий.

Також Фокус повідомляв, що автоімпортери в Україні передали практично всі машини зі своїх складів на потреби ЗСУ та тероборони.