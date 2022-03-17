В Україні відновили реєстрацію авто: які машини можна поставити на облік

Сервісні центри МВС, нарешті, почали ставити на облік транспортні засоби, проте зареєструвати можна не всі авто.

В Україні можна знову зареєструвати автомобіль. Сервісні центри МВС із 16 березня розширили перелік послуг, що надаються під час воєнного стану. Про це повідомляє сайт Головного сервісного центру.

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Утім, існують обмеження — поставити на облік можна лише нові автомобілі з автосалону. Реєстрація авто з пробігом поки що не здійснюється, а саме вони займають 80% українського авторинку. Раніше Кабмін повідомив, що всі куплені під час воєнного стану авто можна буде зареєструвати протягом 90 днів після його закінчення.

[ + – ] Поставити на облік поки що можна тільки нові авто Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Також у сервісних центрах МВС тепер видають дублікати техпаспорту на авто. Раніше там відновили заміну водійських прав і прийом іспитів із водіння на категорії С та СЕ (вантажні авто). Перелік робочих сервісцентрів уже опублікували в МВС.

Попереднього запису в сервісні центри МВС, що працюють, онлайн або по телефону поки немає, обслуговування здійснюється в порядку черги. Для отримання послуги необхідно взяти талон у терміналі сервісного центру.

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"Міністр МВС України Денис Монастирський доручив провести комплексну роботу, спрямовану на максимально можливе відновлення надання послуг, що надаються сервісними центрами МВС у відносно безпечних регіонах України", — заявив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.

Раніше Фокус повідомляв, що автомобільні дилери передали практично всі автомобілі зі своїх складів на потреби армії та поліції.