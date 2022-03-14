Українські автоімпортери передали всі машини на потреби армії та поліції

Дилери передали автомобілі захисникам України, проте машин все одно не вистачає і потрібно полегшити ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону.

Автомобільні імпортери в Україні спустошили склади. Практично всі автомобілі в наявності передали в розпорядження ЗСУ та Нацполіції. Про це написав у Facebook генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів (ВААІД) Олег Назаренко.

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[ + – ] У ВААІД пропонують спростити імпорт та розмитнення авто для потреб ЗСУ та Нацполіції Фото: facebook.com/KyivRiverPort

Водночас за його словами, автомобілів для армії та поліції все одно не вистачає. Тому гендиректор ВААІД пропонує під час воєнного стану дозволити імпорт транспортних засобів без сплати митних зборів у разі, якщо їх декларують міністерства оборони та внутрішніх справ.

Олег Назаренко повідомив, що вже звернулися іноземні компанії, які готові безплатно передати ЗСУ транспортні засоби, проте вони не є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та не можуть ввезти авто в Україну.

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Тому необхідно призначити відповідальних осіб на кордонах, які змогли б приймати автомобілі в іноземних благодійників, декларувати їх та ввозити без розмитнення.

Раніше Фокус розповідав, що митниця передала на потреби армії та тероборони кілька сотень конфіскованих автомобілів.

Також ми писали, що російські військові грабують склади автосалонів у захоплених містах та намагаються проникнути до Києва та Одеси на викрадених авто з українськими номерами.