Митниця передала сотні конфіскованих автомобілів для армії

Автопарк ЗСУ поповнився 650 машинами. Також на потреби армії передали інше майно.

За два тижні Державна митна служба передала потреби Збройних Сил України конфіскованих товарів на суму 115 млн. гривень. Серед них – і сотні автомобілів. Про це повідомляє пресс-служба відомства.

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Якщо точніше, армія отримала 650 автомобілів сумарною вартістю 105 млн. гривень. Очевидно, значна їх частина – конфісковані автомобілі на єврономерах.

[ + – ] Митниця передала ЗСУ майна на суму 115 млн. гривень Фото: Державна митна служба

Крім того, на потреби ЗСУ передали:

близько 1 млн. пачок цигарок вартістю 5 млн. грн.;

5,5 тис. одиниць медичних препаратів вартістю 2 млн. грн.;

продуктів харчування на 1,2 млн. грн.;

71 одиницю комп'ютерної техніки та телефонів вартістю 0,6 млн грн;

1,5 тис. одиниць майна військового призначення (бронежилети, захисні шоломи, патрони) вартістю 0,5 млн. грн.;

інше майно вартістю 1,6 млн. грн.

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Конфісковане майно передали ЗСУ у порядку, передбаченому розпорядженням Кабінету Міністрів №186-р "Про передачу майна для потреб Збройних Сил" від 26.02.2022.

Раніше було ухвалено рішення про конфіскацію автомобілів у водіїв, викритих у їзді у стані алкогольного сп'яніння. Транспортні засоби також передадуть потреби армії.

Також Фокус повідомляв, що на митниці розпочалася конфіскація авто на російських та білоруських номерах. Вже вилучено кілька десятків машин.