Таможня передала сотни конфискованных автомобилей для армии

Автопарк ВСУ пополнился 650 машинами. Также на нужды армии передали другое имущество.

За две недели Государственная таможенная служба передала на нужды Вооруженных Сил Украины конфискованных товаров на сумму 115 млн. гривен. Среди них – и сотни автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Если точнее, то армия получила 650 автомобилей суммарной стоимостью 105 млн. гривен. Очевидно, значительная их часть – конфискованные авто на еврономерах.

[ + – ] Таможня передала ВСУ имущества на сумму 115 млн. гривен Фото: Государственная таможенная служба

Кроме того, на нужды ВСУ передали:

около 1 млн пачек сигарет стоимостью 5 млн грн;

5,5 тыс. единиц медицинских препаратов стоимостью 2 млн грн;

продуктов питания на 1,2 млн грн;

71 единицу компьютерной техники и телефонов стоимостью 0,6 млн грн;

1,5 тыс. единиц имущества военного назначения (бронежилеты, защитные шлемы, патроны) стоимостью 0,5 млн грн;

другое имущество стоимостью 1,6 млн. грн.

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Конфискованное имущество передали ВСУ в порядке, предусмотренном распоряжением Кабинета Министров №186-р "О передаче имущества для нужд Вооруженных Сил" от 26.02.2022.

Ранее было принято решение о конфискации автомобилей у водителей, уличенных в езде в состоянии алкогольного опьянения. Транспортные средства также передадут на нужды армии.

Также Фокус сообщал, что на таможне началась конфискация авто на российских и белорусских номерах. Уже изъяли несколько десятков машин.