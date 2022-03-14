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Украинские автоимпортеры передали все машины на нужды армии и полиции

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Фото: hotline.ua | Авто со складов импортеров передали на нужды армии и полиции

Дилеры передали автомобили защитникам Украины, однако машин все равно не хватает и необходимо облегчить ввоз гуманитарной помощи из-за рубежа.

Автомобильные импортеры в Украине опустошили свои склады. Практически все автомобили в наличии переданы в распоряжение ВСУ и Нацполиции. Об этом написал в Facebook генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

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В ВААИД предлагают упростить импорт и растаможку авто для нужд ВСУ и Нацполиции
Фото: facebook.com/KyivRiverPort

Вместе с тем, по его словам, автомобилей для армии и полиции все равно не хватает. Поэтому гендиректор ВААИД предлагает во время военного положения разрешить импорт транспортных средств без уплаты таможенных сборов в том случае, если их декларируют министерства обороны и внутренних дел.

Олег Назаренко сообщил, что уже обратились иностранные компании, готовые бесплатно передать ВСУ транспортные средства, однако они не являются субъектами внешнеэкономической деятельности и не могут ввезти авто в Украину.

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Поэтому необходимо назначить ответственных лиц на границах, которые смогли бы принимать автомобили у иностранных благотворителей, декларировать их и ввозить без оплаты растаможки.

Ранее Фокус рассказывал, что таможня передала на нужды армии и теробороны несколько сотен конфискованных автомобилей.

Также мы писали, что российские военные грабят склады автосалонов в захваченных городах и пытаются проникнуть в Киев и Одессу на угнанных авто с украинскими номерами.