Кабмін знайшов новий спосіб здешевити пальне в Україні

Зниження екологічних вимог до палива дозволить здешевити його та зменшити дефіцит на ринку. Насамперед від цього виграють захисники України.

Кабінет Міністрів вживає нових заходів, спрямованих на зниження вартості бензину та дизельного палива. Своєю постановою уряд дозволив продаж палива екологічного стандарту Євро-3 та Євро-4 в Україні на час воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

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Відповідні зміни були внесені до Технічного регламенту про вимоги до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палив від 1 серпня 2013 року. Нагадаємо, що нафтопродукти класу Євро-3 в Україні заборонили продавати в 2016 році, а бензин і дизель Євро-4 — у 2018 році.

[ + – ] З 2018 року в Україні продавали виключно паливо стандарту Євро-5. Фото: 24.kz

Проте дефіцит палива та зростання цін змусили послабити обмеження. Менш екологічне паливо дешевше за нафтопродукти стандарту Євро-5.

Постанова Кабміну також спрощує проходження митних процедур під час ввезення в Україну бензину та дизельного палива. Насамперед зміни спрямовані на забезпечення пальним ЗСУ, адже військова техніка не настільки вимоглива до його якості, як сучасні легкові та вантажні автомобілі.

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"Це дозволить залучити додатковий ресурс пального для Збройних сил України й інших військових формувань, сільгосптехніки й автомобільних засобів. Зміни діятимуть до припинення або скасування воєнного стану в Україні", — повідомили в Міністерстві енергетики.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада скасувала акциз на бензин і дизель та знизила ПДВ із 20 до 7%. Це рішення також покликане здешевити нафтопродукти.

Також Фокус писав, що деякі сорти палива в Україні зросли в ціні та наблизилися до позначки 50 гривень за літр.