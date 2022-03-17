Кабмин нашел новый способ удешевить топливо в Украине

Снижение экологических требований к топливу позволит удешевить его и уменьшить дефицит на рынке. В первую очередь, от этого выиграют защитники Украины.

Кабинет Министров принимает новые меры, направленные на снижение стоимости бензина и дизельного топлива. Своим постановлением правительство разрешило продажу топлива экологического стандарта Евро-3 и Евро-4 в Украине на время военного положения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

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Соответствующие изменения были внесены в Технический регламент о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливам от 1 августа 2013 года. Напомним, что нефтепродукты класса Евро-3 в Украине запретили продавать в 2016 году, а бензин и дизель Евро-4 – в 2018 году.

[ + – ] С 2018 года в Украине продавали исключительно топливо стандарта Евро-5 Фото: 24.kz

Однако дефицит топлива и рост цен заставили послабить ограничения. Менее экологичное топливо дешевле нефтепродуктов стандарта Евро-5.

Постановление Кабмина также упрощает прохождение таможенных процедур при ввозе в Украину бензина и дизельного топлива. В первую очередь, изменения направлены на обеспечение горючим ВСУ, ведь военная техника не столь требовательна к его качеству, как современные легковые и грузовые автомобили.

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"Это позволит привлечь дополнительный ресурс горючего для Вооруженных сил Украины и других военных формирований, сельхозтехники и автомобильных средств. Изменения будут действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине", — сообщили в Министерстве энергетики.

Напомним, ранее Верховная Рада отменила акциз на бензин и дизель и снизила НДС с 20 до 7%. Это решение также призвано удешевить нефтепродукты.

Также Фокус писал, что некоторые сорта топлива в Украине выросли в цене и приблизились к отметке в 50 гривен за литр.