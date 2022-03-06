Всем нужен бензин: как и откуда в Украину едет топливо в военное время

Сложная ситуация на АЗС может быть решена, но для этого нужно вмешательство правительства, уверены опрошенные Фокусом эксперты.

С начала войны 24 февраля автозаправки Украины поставили в приоритет поставки топлива Вооруженным силам и ГосЧС, и лишь потом – компаниям и частным клиентам. Многие автомобилисты могли заправить машину только 10 л или 20 л топлива.

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Фокус расспросил сети автозаправок, где есть бензин и дизель, а экспертов – насчет того, откуда Украина может поставлять топливо в условиях войны.

Ситуация на АЗС: кому и сколько продают топлива

Сеть ОККО опубликовала карту с графиком работы заправок и ограничением на продажу топлива. Больше всего работающих заправок в Киеве, Львове, Одессе и Днепре. С 28 февраля дизель отпускают без ограничения. Бензин отпускают с ограничениями – до 20 л, 30 л или 50 л в один автомобиль.

Заправки WOG с первого дня войны ввели ограничение на заправку частного транспорта – 20 л. Такое же ограничение стоит и на ряде других АЗС по всей Украине — хоть в Киевской, хоть в Житомирской, Винницкой или Закарпатской области.

На WOG и OKKO подчеркивают, что в первую очередь обеспечивают топливом авто спецслужб и служб критической инфраструктуры.

Клиенты критикуют сети за повышение цен. ОККО в ответ на упреки в продаже дизеля по 25 грн отвечает: "Значительная часть этого вида топлива белорусского происхождения, а мы больше не импортируем из этой страны. Альтернативные источники значительно дороже, а также занимают больше времени для налаживания поставок. Все это вместе и является основными факторами, повлиявшими на поднятие цены".

Сколько бензина и дизеля в Украине осталось

В Украине есть резервы топлива на особые случаи. Сейчас они все задействованы.

"Поэтому сейчас говорить о больших проблемах пока рано. То есть ситуация сложная, но Вооруженным силам топлива хватает", – говорит Геннадий Рябцев, директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея".

О наличии топлива в разных регионах рассказал Дмитрий Леушкин, гендиректор и основатель Prime Group TM, которая специализируется на транспортных и логистических услугах.

"Бензины на западной Украине уже практически заканчиваются. Харьковская, Сумская область стоят без бензинов. Бензины еще есть в районе Кременчуга – там, Днепропетровская, Полтавская, Кировоградская область. Запад, восток, юг – без бензинов", – говорит Леушкин.

Он пессимистично описывает ситуацию: новых контрактов с Европой нет. Работает только Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, но ему нужна нефть из Азербайджана, а таких поставок по морю сейчас нет.

"Дизельного топлива в стране осталось на две-три недели. Земля чуть-чуть подсохнет – и фермеры выкупят остатки. И через 2-3 недели наступит коллапс из-за нехватки топлива. В основном я говорю о дизельном топливе. Потому что для посевной нужен дизель, поезда работают на дизеле", – считает Леушкин.

Перспективные бензовозы

Эксперты признают, что в условиях войны все еще остаются возможными поставки топлива через западную границу, из Европы. В ОККО говорят, что договариваются об импорте из Польши, Румынии, Литвы и Латвии.

Леушкин подчеркивает, что сейчас невозможно оперативно проложить трубы, чтобы таким образом поставлять топливо из Польши. С морским сообщением сейчас тоже все сложно. Остается железная дорога и автодороги.

Железная дорога была бы хорошим вариантом для поставок топлива в условиях войны, но у Украины колеи шире, чем в Польше. Поэтому на границе вагоны с топливом нужно переставлять с одних колесных пар на другие.

Впрочем, есть и другая проблема – оформление, говорит Геннадий Рябцев: "Поезда с нефтепродуктами находятся на станциях таможенного оформления гораздо дольше, чем на границе для перемещения на украинские ж/д колеи".

В связи с этим Дмитрий Леушкин настаивает на том, что нужно упростить оформление бензовозов при импорте топлива.

"У нас нет законов, которые позволяют быстро ввозить топливо автотранспортом. У нас одинаковая процедура растаможки и бензовоза, и эшелона из 20 вагонов – отбор топлива, анализ, сертификация. Эта процедура всегда была очень забюрократизирована, всегда взятки давали. Поэтому бензовозами никогда не возили", – говорит Леушкин.

По его словам, достаточно решения Кабмина, чтобы упростить процедуру: "В таком случае можно было бы возить бензовозами из Румынии, из Польши – и сразу на АЗС и тем, кому нужно топливо для посевной".

Геннадий Рябцев согласен с тем, что процедуру импорта топлива бензовозами нужно упрощать – и чем скорее, тем лучше. По его словам, над этим уже работают.

Напомним, как сообщал Фокус ранее, Украина прекратила импорт автомобильного топлива из Беларуси и Российской Федерации с началом полномасштабного наступления РФ на Украину.