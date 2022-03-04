Украина уже более недели не получает бензин из Беларуси

До 24 февраля Украина импортировала из Беларуси в среднем ежемесячно 50 тыс тонн А-95.

Украина прекратила импорт автомобильного топлива из Беларуси и Российской Федерации с началом полномасштабного наступления РФ на Украину. Это подтвердил Фокусу Геннадий Рябцев, директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея".

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"Из Российской Федерации бензин не шел. Поставка сжиженного газа снизилась почти до нуля еще до начала военных действий", — говорит Рябцев.

Он рассказал, какие объемы топлива Украина раньше импортировала из этих стран.

"Если говорить о нормальных потребностях, то около двух третей потребления дизельного горючего и сжиженного нефтяного газа. А если речь идет о бензине – там меньше, около трети", – сказал Рябцев.

В первый день войны, 24 февраля, в Киеве были большие очереди в автозаправки.

Сегодня, 4 марта, по словам очевидцев, многие АЗС в Киеве и Киевской области топливо не продают, однако на некоторых АЗС при выезде из города в наличии А-92, А-95 и дизель, лимит — 20 литров на машину.

В Украине бензин производит Кременчугский НПЗ. По данным "Укртатнафты", в 2021 году объем переработки нефтяного сырья на НПЗ составил почти 3,2 миллиона тонн, доля кременчугского топлива на рынке бензинов Украины достигает 40%.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие товары станут дефицитными при полномасштабном вооруженном России в Украину. Топливо было первым в списке.