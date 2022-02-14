Без бензина и лекарств. Чем грозит Украине прекращение торговли из-за войны с РФ

Бензин, удобрения, топливо для АЭС, косметика и лекарства, электроника и оборудование — все это ввозится в Украину из-за рубежа. В случае эскалации конфликта логистические цепочки будут оборваны.

Внешняя торговля товарами — самая весомая составляющая ВВП, особенно когда речь идет о критических категориях импорта, которые не производятся в Украине. Если Россия перейдет от угроз к действиям, в дефиците окажется все, что наша страна импортирует из РФ и Беларуси. Об этом говорит Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС).

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Одно утешение — за последние 20 лет доля России в общем объеме импорта уменьшилась почти в 4,5 раза — с 36,9% в 2001-м до 8,24% в январе-ноябре 2021 года. Такие данные приводит Госстат. В случае форс-мажора цепи поставки этих товаров будут разрушены, но катастрофы эксперты не прогнозируют.

"По нашим расчетам рынок перенасыщен товарами и услугами примерно в полтора раза. Это значит, что есть товары-заменители, можно найти доступный вариант", — уверен Руслан Бельтюков, президент Всеукраинской ассоциации руководителей бизнеса.

Без бензина. Где искать альтернативных поставщиков нефтепродуктов?

Самое уязвимое место Украины, в котором она почти полностью зависит от импорта, — энергоресурсы.

"Мы их до сих пор покупаем, в первую очередь, у России и Беларуси. К энергоресурсам привязана работа всех бизнесов, жизнедеятельность всех людей", — констатирует Марина Трепова, специалист в сфере закупок, CEO IPSM.

Эксперт по энергетическим вопросам директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн подтверждает: проблемы с бензином и дизтопливом неизбежны.

"Ситуация очень плохая. Несмотря на восьмой год войны, у нас по-прежнему где-то 30% импорта дизтоплива идет из России, около 35% — из Беларуси. К тому же из Беларуси идет почти 50% бензина, а из России везем много сжиженного газа. Мы очень зависимы. Если будет "горячо", то поставка горючего — это первое, что прекратится", — предупреждает Куюн.

Чтобы минимизировать риски, Украине и ее предприятиям следует продолжать диверсификацию поставок, уменьшать долю РФ и Белоруссии в импорте, особенно в энергетическом.

В ЦЭС считают маловероятным сценарий широкомасштабного вторжения в РФ, но не отрицают возможных осложнений. Старший экономист ЦЭС Дмитрий Горюнов считает, что в случае обострения Украине придется искать альтернативные источники снабжения нефтепродуктами, но где найти такие объемы, никто не знает. Это могла бы быть Литва, но у нее нет нужных Украине объемов. Кроме того, Беларусь 2 февраля объявила о прекращении транзита литовских нефтепродуктов в Украину, что способно создать определенный дефицит на рынке нефтепродуктов.

"На один стабильный источник поставок у нас стало меньше", — говорит Сергей Куюн.

Запасов топлива в Украине нет. Несколько лет назад экспертная группа разрабатывала законопроект о стратегических запасах, но документ даже не зарегистрировали в парламенте. Поставки нефтепродуктов из России и Белоруссии не диверсифицированы, поскольку другие варианты существенно дороже. В крайнем случае можно задействовать отечественные морские порты, обладающие мощностями перевалки на десятки миллионов тонн, именно через них можно доставить большие объемы топлива.

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Сергей Куюн рассказывает о еще одном варианте, хотя и небольшом по объему.

"Можно наладить поставки из Польши. Точнее, принимать танкеры в польских портах, в Гданьске в частности, и потом транспортировать по системе нефтепроводов к границе с Украиной, наливать в цистерны и везти дальше. Там только есть особенность: в Польше узкая колея, у нас — широкая, на границе надо переставлять цистерны. Поэтому уменьшается пропускная способность".

По словам эксперта, польские компании очень хотели бы сотрудничать в этом направлении, но с украинской стороны системной заинтересованности нет. И это при том, что риски растут. Из-за возможного обострения ситуации на границе и увеличения спроса на топливо оно может исчезнуть на АЗС.

Энерговызовы: поставки каменного угля и стабильная работа АЭС

Украина до сих пор импортирует уголь из России для своих тепловых электростанций. Об этом говорит Дмитрий Горюнов. И это также большой риск.

"В прошлом году Россия была основным импортером каменного угля. Мы оттуда завезли около 67% всего импорта. В ноябре 2021 года, когда начался отопительный сезон, Россия прекратила импорт своего угля, заблокировала поставки из Казахстана", — напоминает Светлана Таран, руководительница Центра аналитики международной торговли Trade+ KSE Institute. В таких условиях Украине нужно было срочно искать других поставщиков, в том числе в Польше, ЮАР, США. В настоящее время уголь в страну из Колумбии и США поставляет ДТЭК.

Примерно 30% импорта дизтоплива идет из России, около 35% — из Беларуси. К тому же из Беларуси уходит почти 50% бензина. Мы очень зависимы. Если будет "горячее", то поставка топлива — это первое, что прекратится директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн

Еще один риск – стабильность АЭС. Украинские атомные электростанции зависят от импортного ядерного топлива. Энергоатом до сих пор частично импортирует его из России, говорит Дмитрий Горюнов, однако подчеркивает, что все больше топлива Украина закупает у американской компании Westinghouse, фактические поставки уходят из Швеции. Ради энергонезависимости государство как акционер Энергоатома должно продолжить диверсификацию поставок, чтобы избежать дефицита ядерного топлива в случае любого обострения.

Вопрос посевной. 95% удобрений и семян — импортные

Украинские аграрии для посевной нуждаются в импортных товарах. Речь идет о удобрениях и средствах защиты растений.

"Импортное происхождение имеет более 95% средств защиты растений, а также значительная часть семян. Хотя доля семян зависит от культур — по подсолнечнику, по кукурузе нужны импортные гибриды", — объясняет Владимир Лапа, советник по стратегическому развитию Украинского клуба аграрного бизнеса. Он очерчивает риски: без средств от болезней растений и вредителей невозможно получить урожай в приемлемом качестве и количестве. Это касается зерновых, масличных культур, садоводства, ягодничества.

[ + – ] Важная цепочка. Целые отрасли зависят от логистических сетей, производителям нужна исправная работа портов, железной дороги

Хорошая новость заключается в том, что аграрии, скорее всего, заранее закупили все необходимые средства для весенней посевной.

"Обычно на старте сезона средства защиты растений уже находятся в стране. Не бывает такого, что поставщик должен доставить фермеру инсектицид в апреле, и он в конце марта его завозит и растаможивает", — говорит Мария Колесник, заместитель директора компании "Проагро групп". В то же время, по ее словам, никто еще не завозил то, что понадобится осенью, ведь сначала надо освободить склады от того, что там сегодня хранится.

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Минеральные удобрения Украина в основном производит самостоятельно, констатирует Мария Колесник. Но Владимир Лапа подчеркивает, что львиная доля себестоимости минудобрений – газ, поэтому их производство в Украине зависит от импорта голубого топлива, а также цены на него. Схема такова: чем выше стоимость газа, тем выше цена удобрений, что сказывается на агроотрасли. Часть удобрений страна до сих пор импортирует из Беларуси (импорт удобрений из РФ с 2019 года под запретом).

А что с шампунем? Все зависит от логистических сетей

По данным Госстата, 13,2% всего импорта за 11 месяцев прошлого года составила продукция химической промышленности и связанных с ней отраслей. Много импорта в страну идет в категории фармацевтики. Владимир Игнатов, исполнительный директор Ассоциации представителей международных фармацевтических производителей, успокаивает, что в краткосрочной перспективе лекарства хватит.

"Цепь поставки лекарств имеет несколько логистических "буферов" для покрытия спроса: аптеки имеют товарный запас на несколько недель, дистрибьюторы-импортеры — на несколько месяцев, а производители хранят на складах (в том числе на таможенно-лицензионных) дополнительный запас еще на несколько месяцев", — рассказывает Игнатов Фокусу.

Оборудование составляет часть импорта товаров. К сожалению, в нестабильные политические времена импорт приостанавливается — компании не инвестируют в модернизацию

По словам Игнатова, для отрасли важно, чтобы ситуация была контролируемой: сохранение грузовых перевозок по стране, открытость границ и работа таможенной службы, экономическая стабильность (валютный курс), устойчивое регулирование фармацевтического сектора. Чтобы правильно хранить лекарства, необходимо энергоснабжение фармацевтических складов.

Некоторые отрасли полностью зависят от исправной работы логистических сетей. Например, косметическая отрасль импортирует необходимые для производства ингредиенты из Европы по железной дороге и автодорогам. Есть доля импорта из Азии, для которой важна работа портов, о чем рассказывает Иван Шершенюк, руководитель департамента технического регулирования Ассоциации "Парфюмерия и косметика Украины".

По его словам, некоторые производители покупают товары крупными партиями из-за рубежа — в Германии, Франции, Польше. Те, кто покупает у дистрибьюторов в Украине, могут заказывать меньшие объемы. Но они стараются держать запасы на несколько месяцев.

"Думаю, что дефицита базовых косметических продуктов не будет, потому что в них есть потребность, они необходимы. Не думаю, что рынок останется без шампуней, кремов для лица, масок для волос и т.д. Это возможно с более специфичными продуктами", — прогнозирует Шершенюк.

Проблемный вопрос косметологической отрасли — первичная и вторичная упаковка. Ее большей частью компании закупают в странах Азии, из-за пандемии коронавируса эти товары в дефиците. Очень много тары ушло на антисептики. Сейчас производители нашли альтернативных поставщиков емкостей объемом 250-300-500 ml, некоторые пытаются наладить собственное производство.

Незаметный импорт плюс сокращение спроса: "Рынок склонен экономить"

При отрицательном сценарии дефицита на некоторые группы может и не быть, поскольку спрос на них сократится в несколько раз.

"Может быть падение спроса на товары, которые находятся в зоне необязательного потребления, независимо от того, будут ли увеличиваться цены на них или нет. Просто идет сокращение спроса. В любой кризисной ситуации рынок склонен экономить", — говорит Руслан Бельтюков.

Десятая часть импорта Украины – это транспорт. Поэтому новые автомобили могут стать товарами, которые трудно достать. В Украину автомобили обычно доставляют по морю. Если порты не будут работать, такие доставки будут невозможны. Авиаперевозки в таком случае даже не рассматриваются, потому что тогда стоимость автомобилей вырастет в разы.

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Еще один важный в стабильные времена сектор импорта – оборудование. Оно составляет пятую часть всего импорта, свидетельствуют данные Госстата.

"У нас много инвестиционного импорта – это импорт машиностроительной продукции, которая применяется в производстве украинскими компаниями, как основной капитал. Это важный пункт импорта для модернизации предприятий. Часто мы завозим это оборудование из стран Европы, США", – говорит Светлана Таран.

В условиях неопределенности и кризисных ситуаций инвестиционный импорт всегда сокращается.

"Сейчас существенно и очень резко сократилось потребление оборудования. Во многих компаниях вопрос капитальных инвестиций отложился на второе полугодие, ведь неизвестно, что будет", — констатирует Руслан Бельтюков.

Электронику также привозят в Украину из-за границы. В группе компаний АЛЛО признают: в случае обострения ситуации импорт на время будет приостановлен, поскольку это будет экономически нецелесообразно и физически рискованно. В таком случае маркетплейс переориентируется на продажу товаров со складов, на те товары, на которые будет спрос. Об этом рассказал Фокусу Дмитрий Деревицкий, основатель и совладелец маркетплейса allo.ua и мультиканального ритейлера АЛЛО.