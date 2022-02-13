Издержки и убытки. Как блокада украинских портов Россией повлияет на экономику

Украинские порты будут полностью или частично заблокированы для торгового судоходства, так как Российская Федерация объявила о проведении военных учений в акватории Черного и Азовского морей с 13 до 19 февраля. Фокус выяснил, как это в итоге повлияет на бизнес и экономику.

Официальный повод для блокады украинских портов — военные учения России, которые пройдут как на море, так и на суше. Предполагалось, что Азовское море будет полностью заблокировано, но потом полную блокаду отменили. Согласно географии учений, проход в черноморские украинские порты будет безопасным только по узкой полоске моря вдоль берега.

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"Неделя с точки зрения морской логистики — это неприятно, потому что каждый день простоя судна — это дополнительные расходы. Но это не самые худшие последствия, которые могут быть. Я думаю, украинский бизнес с этим справится", — говорит Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Украинского института будущего.

Торговое судоходство Украины и ценность портов для экономики: экспорт, импорт, грузы

До 80% всей перевалки в портах, если брать в тоннах, — это экспорт, рассказывает Олег Нивьевский, профессор Киевской школы экономики, старший экономист Центра продовольствия и землепользования. По его словам, только около 20% перевалки в украинских портах — импорт.

Последствия для украинской экономики от нынешней блокировки из-за военных учений РФ будут зависеть от того, какие именно порты не смогут принимать торговые суда, говорит заместитель министра финансов Александр Кава: "Смотря, какие порты будут заблокированы. Например, если это касается портов "Большой Одессы" — то это будет существенно, поскольку на них припадает львиная доля перевалки грузов через порты. Если мы говорим о портах Азовского бассейна — то это незначительный объем, поскольку эти порты и так переваливают не так много груза в общем объеме".

По его словам, также имеет значения, как порты спланируют свою работу — например, будут ли товары на экспорт в порту к моменту загрузки судна.

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Олег Нивьевский рассказал о том, какие грузы чаще поставляются морем: "Морская торговля преимущественно занимается экспортом крупногабаритных насыпных и наливных грузов. Это, в основном, зерновые, масличные культуры, железная руда, продукция металлургического комплекса. Это сырьевая или полупереработанная продукция".

Согласно данным Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, безопасным для торговых судов в ближайшее время останется лишь небольшой участок возле самого берега.

[ + – ] Блокада Россией украинских портов может приводить к убыткам примерно $25-170 млн/день Фото: ВМС ВСУ

"Насколько я могу понять, суда смогут там пройти. Но их будут загружать не полностью, чтобы усадка была меньше. И будет возможным проход только одного судна, а не двух во встречных направлениях, поэтому будут выстраиваться очереди", — предполагает Нивьевский.

Что с зерном: как блокада Россией украинских портов отразится на аграротрейдинге

Украинские аграрии экспортируют свою продукцию, в основном, в ноябре, декабре и январе, то есть пик экспорта теоретически остался позади. Но и сейчас довольно много продукции вывозится на экспорт из Украины, говорит Нивьевский.

Эксперты полагают, что объявленная РФ неделя учений — это мало, чтобы можно было перезаключить контракты. Скорее всего, компании подождут, а не будут искать альтернативные способы и направления для поставок нужного им экспорта.

Если же украинские порты будут заблокированы дольше, это приведет к росту цен на аграрную и металлургическую продукцию на мировых рынках. Однако не в разы, считает Нивьевский. По его расчетам, цены могут подрасти до 10%.

[ + – ] Порт "Южный"

Тем временем в Украине цены на эту же продукцию снизятся из-за избытка товара на складах и, собственно, накопления грузов в портах.

"Если мы представим, что все объемы зерна или другой продукции, которые должны были идти на экспорт, не выезжают из Украины, то, соответственно, здесь увеличивается предложение. Например, в Украине спрос на пшеницу — около 5 млн. тонн, а на экспорт идет более 20 млн. тонн. То есть производители могут вообще ничего не получить", — прогнозирует Олег Нивьевский.

Хватит ли угля: влияние блокады морей на энергобезопасность

Украина частично импортирует уголь. Еще осенью в стране активно обсуждали низкие запасы топлива на теплоэлектростанциях, но с тех пор ситуация улучшилась. За последние пять месяцев, по данным компании ДТЭК, было ввезено 1,2 млн тонн угля. В том числе, 7 февраля ДТЭК заявил о прибытии в украинский порт судна с колумбийским углем, объем поставки – 45 тыс. тонн.

"На половине теплоэлектростанций фактический запас угля больше, чем гарантированный. Если за неделю блокировка портов завершится, то проблем не будет. Если это затянется, то это ударит по энергетическим компаниям", — говорит Андриан Прокип, эксперт по энергетике Украинского института будущего.

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По его словам, сейчас компания ДТЭК ожидает поставки четырех судов из США и Колумбии в феврале-марте, но в каких именно числах они должны быть в Украине — пока нет четких данных.

Денис Саква, старший аналитик Dragon Capital, утверждает, что суда с углем смогут пройти вдоль берега к Одесским портам: "Там остается узкая полоска, но через нее смогут проходить большинство судов, за исключением самых больших. А водоизмещение судов, которыми поставляют уголь, по-моему, составляет около 60 тыс.тонн, поэтому для них угрозы нет".

Андриан Прокип полагает, что неделю украинская энергетика продержится и без дополнительных поставок. Если не будет хватать угля, ТЭСы начнут использовать газ. Хотя этот вариант и не самый приятный и в итоге может сильно ударить по генерирующим компаниям, а также повлиять на котировки на энергорынке.

Итоговые потери: как экономика может отреагировать на проблемы с портами

Блокада Россией украинских портов может приводить к убыткам примерно $25-170 млн/день, посчитал Олег Нивьевский. Он взял за основу исследования коллег о возможной заморозке работы портов в других странах, а также учел украинские показатели экспорта.

Анатолий Амелин говорит, что негативные последствия могут быть и долгосрочными: "Учения закончатся, все восстановится, но "осадочек" останется — и останется опасение, что такие учения могут проводиться регулярно, условно, раз в месяц, что будет создавать высокую степень неопределенности для украинских экспортеров и импортеров, хоть для импортеров и в меньшей степени".

Эксперт уверен: из-за таких военных учений и блокировки портов в дальнейшем украинским компаниям может быть сложнее заключать контракты, потому что партнеры Украины из-за возросших рисков будут требовать дополнительной страховки. Это все выльется в растущие расходы украинского бизнеса, а для некоторых – в существенные убытки.