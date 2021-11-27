Да будет свет и веерные отключения. Чем грозят украинцам низкие запасы угля на украинских ТЭС
Прохождение отопительного сезона без отключений электроэнергии – это пообещал украинцам президент Владимир Зеленский. Фокус разбирался, хватит ли на зиму электроэнергии, и возможны ли менее оптимистичные сценарии.
Отопительный сезон в Украине стартовал в октябре. Тогда в начале месяца запасы угля на тепловых электростанциях превышали 700 тыс. тонн, а уже по состоянию на 26 октября фактические запасы угля на украинских ТЭС составили около 580 тыс. тонн. Сейчас, спустя месяц, запасы и вовсе упали до 350 тыс. тонн, то есть примерно на 40%.
"На складах станций сейчас около 350 тыс. тонн угля. При таких запасах никто не может гарантировать стабильность прохождения отопительного сезона. Запасов должно быть 2,8 млн тонн. Но таких объемов нет и уже не будет", — считает энергоэксперт, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
Сезон — на старте, уголь — на исходе
Утвержденный министерством энергетики план-график накопления угля предполагал, что уже в сентябре запасы угля перевалят за 2 млн тонн. Но этого не произошло. В конце октября в Минэнерго констатировали, что реальные запасы на станциях — в четыре раза меньше запланированных.Важно
В конце октября профильное министерство пообещало импортировать за следующий месяц 562 тыс. тонн угля, из них 200 тыс. тонн — для госкомпании "Центрэнерго". Но уже через несколько дней глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что Россия остановила транзит угля по своей железной дороге из Казахстана в Украину.
Ситуация становилась все более напряженной, но затем президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам и заверил: опасаться отключений электроэнергии преждевременно, в Украину уже направляются семь судов с углем. Упомянутый уголь зафрахтовала компания ДТЭК. 20 ноября первое из семи судно пришло в порт "Южный" и привезло 60,5 тыс. тонн угля — как оказалось, для государственной "Центренерго".Важно
"То, что ДТЭК поставляет уголь для Центрэнерго, — ненормально. Но ситуация в "Центрэнерго" намного хуже, чем у самой ДТЭК, поэтому это вынужденный шаг. Ситуация настолько плохая, что если сейчас не довезти этот уголь, станции просто остановятся, потому что они и так работают одним или двумя блоками. А это — уже угроза энергоснабжения таких крупных городов, как Киев и Харьков", — поясняет Дмитрий Марунич.
За день до хороших новостей о прибытии угля в страну 19 энергоблоков тепловых станций страны уже не работали из-за дефицита угля. На тот момент только на двух ТЭС были гарантированные объемы угля — Луганской и Криворожской (обе входят в ДТЭК).
Не углем единым: газ как топливо для ТЭЦ
Раз угля недостаточно, можно использовать газ, посоветовались и решили в Минэнерго, Укрэнерго, "Нафтогазе" и НКРЭКУ. В Минэнерго считают, что ТЭС и ТЭЦ будут использовать газ, чтобы сбалансировать энергосистему. Это нужно, чтобы стабильно пройти осенне-зимний период.
Использовать газ на ТЭС и ТЭЦ в качестве топлива — это реалистичный подход, но не желательный, так считает президент Первой энергетической ассоциации Украины Василий Котко. По его словам, электростанции, сжигающие уголь, как правило, могут работать и на газе или на мазуте. Но такое решение содержит два негативных фактора.
"Во-первых, в этом году, в отличие от прошлого, у нас не рекордные запасы газа. Вторая проблема состоит в том, что электроэнергия, производимая из газа, в несколько раз дороже, чем электроэнергия, производимая из угля. Это будет очень дорого стоить потребителям", — предупреждает Котко. С ним согласен и Дмитрий Марунич.
"Ничего хорошего в этом нет. Лучше было бы завезти уголь. Лучше бы этот газ не сжигать. Или сжигать ближе к февралю, когда уже будет ясна ситуация с остатками запасов в хранилищах". Газа в хранилищах пока достаточно, хотя по сравнению с прошлым годом топлива закачали гораздо меньше. В 2020 году Украина входила в отопительный сезон с рекордными запасами газа в подземных хранилищах. Если сейчас, по данным Минэнерго, в хранилищах — 16,7 млрд куб. м, то год назад в этот же период объем газа в ПХГ составлял 26,808 млрд куб. м, то есть, на 60% больше.
Уголь для Украины: дефицитный и дорогой
Дефицит угля возник, в первую очередь, потому, что власть вовремя не приняла ряд решений, считает Дмитрий Марунич.
"НКРЭКУ должно было раньше отменить так называемые ограничения на бирже в сутки вперед. Они приняли это решение, но было уже поздно. Уголь не накопили летом, а теперь его просто нет", — объясняет эксперт.
Кроме того, энергетики ошиблись в ожиданиях низкой цены на уголь. Компании (да и государство) надеялись, что цена на уголь будет снижаться, а потому не закупали его, однако к началу отопительного сезона уголь не подешевел, а энергетики остались без топлива.
В начале октября на международных биржах фьючерсы на уголь достигали рекордных показателей — около $280 за тонну, и снизились до уровня $137 за тонну только к началу ноября. Сейчас уголь снова подорожал – до 160 долл./тонна на 25 ноября.
Почему Украина столкнулась с дефицитом угля. Где добыча, Карл?
Дефицит угля в стране – это следствие, в первой очереди, российской агрессии и оккупации Донбасса, где расположены основные залежи антрацита (угля марки А), необходимого тепловым станциям страны. "В начале 1990-х годов Украина добывала 220 млн. тонн угля, а сейчас — в районе 25 млн. тонн. Прежде всего, это связано с тем, что Донбасс оккупирован. Вторая проблема состоит в том, что угольная отрасль нуждается в огромных инвестициях", — говорит Василий Котко. Он подчеркнул, что сейчас не только государство не вкладывает деньги в модернизацию шахт, но и частные компании, так как во всем мире — тренд на декарбонизацию.Важно
"Частные шахты, в основном шахты ДТЭК, намного эффективнее государственных, они прибыльные. Частный бизнес, возможно, мог бы инвестировать в них и двигаться в направлении увеличения добычи. Но борьба с мировым потеплением делает это бесперспективным для бизнеса", — констатирует эксперт. Напомним, сама компания ДТЭК активно работает в направлении климатической нейтральности – там заявили, что будут развивать "зеленую" энергетику, а также инновационные решения (системы накопления энергии Energy Storage, водородные технологии), а к 2040 году компания намерена достичь углеродной нейтральности. Логично, что с такими планами инвестиции в уголь точно не являются приоритетом крупного украинского энергоигрока. Для иностранных же энергокомпаний уголь давно не является способом выгодно инвестировать, тем более что в Евросоюзе считают, что сжигание ископаемого топлива усиливает в атмосфере парниковый эффект, а потому правительства стран ведут политику по отказу от этого вида топлива.
Увы, "успехи" украинских шахтеров не позволяют рассчитывать на то, что энергетики страны активно будут пользоваться углем собственной добычи. Украина в октябре 2021 года добыла 2,309 млн тонн угля, а за десять месяцев — 24,126 млн тонн, заявили в Минэнерго. На шахтах ДТЭК отчитались о добыче 1,4 млн тонн угля, а за десять месяцев 2021 года — 13,7 млн тонн. Однако далеко не весь добытый уголь может быть использован в энергетике. В Минэнерго ранее уже отметили, что в октябре 2021 года — марте 2022 года ожидается расход угля энергетических марок (марки "А" и "Г") порядка 15,3 млн тонн. И украинские шахты из этого объема смогут обеспечить максимум 58%. Остальное необходимо импортировать.
"Во-первых, нужно смотреть, какой это уголь (добывается в стране, — ред.). Потому что есть коксующийся, используемый в металлургии, и энергетический уголь, используемый в энергетике. Во-вторых, кроме добычи, есть динамика потребления. На складах должен быть определенный запас, это одно из лицензионных условий производства электроэнергии, так как это вопрос безопасности", — поясняет директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович.
По его словам, сейчас, учитывая низкий уровень запасов на складах и заявления о контрактовании угля за границей, очевидно, что для всех потребностей в этом и последующих месяцах, когда уровень потребления высок, угля собственной добычи будет недостаточно.
Да будет свет …и веерные отключения?
Сложная ситуация с запасами угля ставит под вопрос успешное прохождение отопительного сезона – то есть, отсутствие периодических отключений домов, районов, улиц от поставок электроэнергии.
"Сейчас мы превысили уровень потребления электричества, чем в аналогичные даты при соответствующих температурах. Никто такого не ожидал, 21 тыс. Мегаватт! А все потому, что часть людей снова перешла на электроотопление", — предполагает Дмитрий Марунич.
В ноябре НЭК "Укрэнерго" пришлось запросить помощь у Беларуси – были открыты импортные поставки электроэнергии (с 9 по 17 ноября было поставлено 415 МВт-ч). С 18 по 21 ноября импорт приостановился. Минэнерго Беларуси накануне сообщило, что единственный энергоблок БелАЭС отключен от сети действием автоматики, специалисты проводят анализ и диагностику. В Украине это породило слухи о том, что Беларусь прекратила поставку электроэнергии совсем, однако такие опасения не подтвердились, и с 21 ноября украинская энергосистема снова получает электроэнергию из Беларуси.
Хотя, не импортом единым. Эксперты уверены: импорта электроэнергии из Беларуси может быть недостаточно, если в Украине зимой грянут сильные минусные температурные перепады, а также в случае резких аварийных отключений на АЭС компании "Энергоатом". Впрочем, дефицит электроэнергии еще не означает реализацию худшего сценария – веерных отключений по всей стране. Эксперты говорят, что есть и другие методы решения проблемы.Важно
"Первое – график ограничения мощности. Он есть у каждого поставщика. Сначала будут ограничивать малую промышленность, торговые центры. Потом, если этого будет недостаточно, будут ограничивать потребление населения. Если и этого не хватит, будет график аварийных отключений. То, что до последнего нельзя трогать, — это метро, канализация, взрывоопасные предприятия", — отметил Марунич.
Оптимизма в нынешнем энергокризисе добавляет лишь надежда на то, что украинские производители электроэнергии уже имеют законтрактованные объемы поставок угля из Польши, США и ЮАР. Если в страну прибудет долгожданный уголь, риска отключений домохозяйств от электроэнергии точно получится избежать. Хотя угольное изобилие и не станет решением всех проблемных вопросов украинского энергорынка.
"Сейчас нужно сделать выводы из ситуации, которая сложилась. И исходить из положения всеми доступными способами и с большими потерями. Но нужно подумать о следующем отопительном сезоне. У нас до сих пор не отменены прайскепы (нижняя граничная цена на электроэнергию на рынке, — ред.)", — констатировал Василий Котко.