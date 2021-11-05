Медленная смерть. Чем грозит Украине и ее экономике отказ от угля в угоду "зеленой повестке"
Соглашаясь, вслед за Европой, на отказ от угля, украинская власть отправляет на заклание один из последних факторов нашей глобальной конкурентоспособности — доступные для промышленности источники электроэнергии.
Когнитивный диссонанс власти и скрытые мотивы.
Зеленский на экологическом саммите в Глазго, сказал ровным счетом то, что от него хотели услышать: Украина откажется от добычи угля. Очень высокой оказалась цена у рукопожатия Байдена.
В отличие от поляков, никто нам не компенсирует выведение угля из энергобаланса страны.
В свете подобных заявлений, вряд ли в Украине кто-то будет инвестировать долгосрочные ресурсы в угледобычу.
С другой стороны, Украина лихорадочно ищет на мировых рынках сверхдорогой уголь и останавливает тепловую генерацию из-за его дефицита, обращаясь за аварийными перетоками к непризнанной нашими верхами власти соседней Беларуси. Бацька в Глазго, как известно, не поехал….
В этом контексте, европейский "зеленый курс" предполагает полную деиндустриализацию нашей экономики и аграрную специализацию. С медленным умиранием мегаполисов, кроме Львова, Одессы и Киева.
Экономике "мелких лавочников" энергетика не нужна — достаточно солнечной панели на ларьке…
Таким образом, сегодня на заклание власть отправляет один из последних факторов нашей глобальной конкурентоспособности — доступные для промышленности источники электроэнергии.Важно
И есть еще один важный момент. Отказ от угледобычи говорит о том, что нынешние политические "элиты" не собираются "возвращать Донбасс" (неподконтрольную его часть), ведь реинтегрировать эти территории (хотя бы экономически), без угольных шахт — это утопия…
В таком варианте, отказ от добычи угля равносилен отказу когда-либо реинтегрировать Донецк и Луганск, даже на наших условиях.
И ротация Резникова с МинВОТ на Минобороны свидетельствует лишь о том, что в понимании некоторых людей при власти вялотекущий военный конфликт — это и есть "правильная" реинтеграция.