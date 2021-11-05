Медленная смерть. Чем грозит Украине и ее экономике отказ от угля в угоду "зеленой повестке"

Когнитивный диссонанс власти и скрытые мотивы.

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Зеленский на экологическом саммите в Глазго, сказал ровным счетом то, что от него хотели услышать: Украина откажется от добычи угля. Очень высокой оказалась цена у рукопожатия Байдена.

В отличие от поляков, никто нам не компенсирует выведение угля из энергобаланса страны.

В свете подобных заявлений, вряд ли в Украине кто-то будет инвестировать долгосрочные ресурсы в угледобычу.

С другой стороны, Украина лихорадочно ищет на мировых рынках сверхдорогой уголь и останавливает тепловую генерацию из-за его дефицита, обращаясь за аварийными перетоками к непризнанной нашими верхами власти соседней Беларуси. Бацька в Глазго, как известно, не поехал….

В этом контексте, европейский "зеленый курс" предполагает полную деиндустриализацию нашей экономики и аграрную специализацию. С медленным умиранием мегаполисов, кроме Львова, Одессы и Киева.

Экономике "мелких лавочников" энергетика не нужна — достаточно солнечной панели на ларьке…

Таким образом, сегодня на заклание власть отправляет один из последних факторов нашей глобальной конкурентоспособности — доступные для промышленности источники электроэнергии.

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И есть еще один важный момент. Отказ от угледобычи говорит о том, что нынешние политические "элиты" не собираются "возвращать Донбасс" (неподконтрольную его часть), ведь реинтегрировать эти территории (хотя бы экономически), без угольных шахт — это утопия…

В таком варианте, отказ от добычи угля равносилен отказу когда-либо реинтегрировать Донецк и Луганск, даже на наших условиях.

И ротация Резникова с МинВОТ на Минобороны свидетельствует лишь о том, что в понимании некоторых людей при власти вялотекущий военный конфликт — это и есть "правильная" реинтеграция.

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