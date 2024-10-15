Удар по доллару и евро. Что готовится на саммите БРИКС в конце октября
Вполне возможно, что предстоящий саммит БРИКС в Казани станет революционным, предполагает экономист Алексей Кущ. Похоже, что участники группы готовят создание глобальной финансовой системы, которая сможет потеснить доллар и евро.
Проясняется часть повестки на саммите БРИКС.
Одна из ключевых частей переговоров — создание альтернативной финансовой инфраструктуры.
Обсуждается три ключевых элемента оной:
- Трансграничная платежная система БРИКС. Я ее уже описывал в своих постах: три цифровые валюты (юань, рупия, рубль), клиринг по операциям, режим 24/7 без комиссий и мультичастотное курсообразование на базе смарт-контрактов. Тут больше удар по доллару, так как огромный сегмент расчетов уйдет на цифровую платформу БРИКС.
- Депозитарий ценных бумаг БРИКС. Аналог Euroclear. Тут удар по европейской депозитарной инфраструктуре и ее доходам.
- Система перестрахования БРИКС. Тут уже удар по британским страховщикам.
Кстати, в рамках БРИКС уже создан и свой аналог Всемирного банка или МВФ — Новый банк развития под руководством Дилмы Русеф, которая ранее занимала пост президента Бразилии.
Основная цель — распараллелить финансовые системы стран БРИКС на оншорную фиатную, классическую ("дружит" с евро и долларом, то есть с США и ЕС) и оффшорную цифровую (машет доллару и евро ручкой).
Оншорная — для линка национальных, классических финансовых систем с Западом.
Оффшорная — для операций внутри БРИКС и со странами глобального мира в рамках нового цифрового финтеха.
Вот вам и на практике революция Глобального Юга против неэквивалентного глобального обмена фиатных резервных валют Запада на материальные ресурсы развивающихся стран.
Ну и конечно, одна из целей — обход санкций и недопущение блокировки активов стран БРИКС в будущем.
Я проанализировал аналитический доклад БРИКС по созданию альтернативной финансовой системы и нашел любопытную табличку.
На данный момент в мире заблокировано:
- 120 млрд дол Ирана;
- 300 млрд дол РФ;
- 168 млрд дол Ливии;
- 12 млрд дол Афганистана;
- 31 тонна золота Венесуэлы.
И это уже не копейки заблокированных средств КНДР или Сирии.
На эти деньги жить можно…
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