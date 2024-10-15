Удар по доллару и евро. Что готовится на саммите БРИКС в конце октября

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Проясняется часть повестки на саммите БРИКС.

Одна из ключевых частей переговоров — создание альтернативной финансовой инфраструктуры.

Обсуждается три ключевых элемента оной:

Трансграничная платежная система БРИКС. Я ее уже описывал в своих постах: три цифровые валюты (юань, рупия, рубль), клиринг по операциям, режим 24/7 без комиссий и мультичастотное курсообразование на базе смарт-контрактов. Тут больше удар по доллару, так как огромный сегмент расчетов уйдет на цифровую платформу БРИКС. Депозитарий ценных бумаг БРИКС. Аналог Euroclear. Тут удар по европейской депозитарной инфраструктуре и ее доходам. Система перестрахования БРИКС. Тут уже удар по британским страховщикам.

Кстати, в рамках БРИКС уже создан и свой аналог Всемирного банка или МВФ — Новый банк развития под руководством Дилмы Русеф, которая ранее занимала пост президента Бразилии.

Основная цель — распараллелить финансовые системы стран БРИКС на оншорную фиатную, классическую ("дружит" с евро и долларом, то есть с США и ЕС) и оффшорную цифровую (машет доллару и евро ручкой).

Оншорная — для линка национальных, классических финансовых систем с Западом.

Оффшорная — для операций внутри БРИКС и со странами глобального мира в рамках нового цифрового финтеха.

Что задумали участники БРИКС? Фото: Getty Images

Вот вам и на практике революция Глобального Юга против неэквивалентного глобального обмена фиатных резервных валют Запада на материальные ресурсы развивающихся стран.

Ну и конечно, одна из целей — обход санкций и недопущение блокировки активов стран БРИКС в будущем.

Я проанализировал аналитический доклад БРИКС по созданию альтернативной финансовой системы и нашел любопытную табличку.

На данный момент в мире заблокировано:

120 млрд дол Ирана;

300 млрд дол РФ;

168 млрд дол Ливии;

12 млрд дол Афганистана;

31 тонна золота Венесуэлы.

И это уже не копейки заблокированных средств КНДР или Сирии.

На эти деньги жить можно…

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