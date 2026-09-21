Крах Саудовской Аравии: почему атака хуситов может перевернуть весь Ближний Восток

Ситуация на Ближнем Востоке поразительным образом воскрешает "привидения прошлого". Здесь можно сделать несколько "открытий":

Все проблемы у правящих королевских династий появляются тогда, когда они проявляют геополитическую "строптивость". События носят многослойный характер влияний и противовесов и обладают не просто двойным, но и тройным, и четверным дном. Ставка для внутренних трансформаций делается на "голодные группы" местных мусульманских общин. Королевские дома Залива — это, по сути, проекция интересов Запада на Ближнем Востоке. Большие военные бюджеты местных монархий ничего не гарантируют, пока есть претенденты на их деньги из состава местных "голодных" мусульманских общин.

Трудно себе представить, но нынешний наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, который в одну калитку проигрывает йеменскому ополчению — внук основателя современной династии саудитов Абдул-Азиза Аль Сауда, который во главе конного отряда в 60 человек брал в 1890-м году Эр-Рияд.

Абдул-Азиз Аль Сауд не всегда владел Аравией и был хранителем святых городов Мекки и Медины. Территория Аравии (Неджд и Хиджаз) с открытой после нефтью и святыми городами в основном принадлежала хашимитской династии, которая сейчас правит в Иордании. Хусейн ибн Али аль-Хашими из династии Хашимтов — шериф Мекки, основатель и первый король Хиджаза, во время Первой мировой войны сделал ставку на Британию и поднял восстание против Османской империи.

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Британия инспирировала это восстание с помощью таких организаторов специальных операций, как Лоуренс Аравийский, который описал те события в своей книге "Семь столпов мудрости". Шериф Мекки Хусейн ибн Али получил целую серию писем с заверениями поддержки в деле создания хашимитской Аравии от британского верховного комиссара в Египте сэра Генри Макмагона. Речь о знаменитой эпистолярной истории, созданной в 1915–1916 годах — она вошла в историю как переписка Макмагона–Хусейна.

Но после Первой мировой войны Британия забрала себе Палестину, а Франция — Ливан и Сирию. Хусейн мечтал о халифатской столице — Дамаске, поэтому не признал результаты Версальской мирной конференции. Британия сделала Хусейна королем Хиджаза, а его сына Фейсала — королем Ирака. Но Хусейн не сдавался и "писал письма" в Лигу Наций.

Лоуренс Аравийский — одна из легенд освободительной войны на Ближэнем Востоке Фото: Getty Images

Его противоречиями с Британией воспользовались недовольные — ополчение Неджда под управлением Абдул-Азиза II Сауда. Саудиты тогда были точной проекцией нынешних хуситов в Йемене. Они были "голодные" и исповедовали теорию своей религиозной исключительности.

Только в Йемене — это сейиды и шиизм, а в контексте тогдашних саудитов речь идет о салафизме/ваххабизме (чистом исламе первых общин) и братстве ихванов (общины, которые группируются вокруг имамов, общинных мечетей и представляют собой военизированную общинную территориальную организационную сетку). Ихваны стали основой военной силы Абдул азиза ибн Сауда.

Хуситы-зейдиты сейчас фактически повторяют модель военно-территориальной организации саудитов-ихванов.

Вначале Британия защищала хашимитскую династию — английский военный десант в Джидде разгромил ополчение саудитов. Но в 1924 году Абдул-Азиз ибн Сауд возобновил военные действия против Хиджаза, управляемого Хашимитами. Хусейн тогда уже всех достал в Лондоне своими требованиями "выполнить обещания" и отдать ему Дамаск, который британцы уже уступили по итогам Первой мировой войны французам.

По странному стечению обстоятельств, охлаждение отношений Хашимитов и Британии совпало с новым наступлением саудитов. Войска ваххабитов захватили Хиджаз, король Хусейн без поддержки британцев терпел одно поражение за другим. Элиты Хиджаза заставили Хусейна отречься от власти в Джидде. Саудиты-ваххабиты захватили Хиджаз, заняли Мекку, Джидду и Медину.

С тех пор Хашимиты покинули Аравию и стали королями в бедной Иордании, а саудиты полностью овладели Хиджазом — Аравией. В дальнейшем они интегрировали нефтяные богатства Саудовской Аравии в британскую, а затем и в американскую финансовую систему (нефтедоллар).

Когда-то саудиты были скитальцами: клан Рашидитов, заняв в 1890 году Эр-Рияд, выслал их в Бахрейн, затем в Катар и, наконец, в Кувейт. Но в 1901 году дед нынешнего наследного принца Саудовской Аравии с отрядом в 60 человек начал поход для отвоевывания Эр-Рияда.

В итоге, саудиты стали властителями огромной Саудовской Аравии, Мекки и Медины и обладателями огромных запасов нефти и колоссальных финансовых ресурсов. Хотя вначале все было не так благостно: наступление ихванов сопровождалось, например, резней мирных жителей в Эт-Таифе.

Именно радикализм и умение действовать быстро и радикально и принесло тогда победу саудитам. В результате, 700-летнее правление в Мекке Хашимитов было прервано.

Сейчас история заходит на новый круг.

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