Как бороться с ростом цен: о простом механизме с НДС, который поможет защитить украинцев

Очень важно не допустить, чтобы логистический кризис перерос в потребительский.

Рост затрат на логистику и транспортировку товаров может быть переложен на потребителей посредством торговой наценки.

Некоторые чиновники в этих условиях предлагают ещё и повысить налог на добавленную стоимость (НДС). Это может привести к кумулятивному потребительскому шоку: рост торговой наценки + увеличение НДС (косвенный налог, уплачиваемый потребителем).

Что делать в таких условиях?

Необходимо ввести многоступенчатую шкалу НДС и установить пониженную ставку НДС на социально значимые продукты питания.

Эта ставка должна быть снижена с базового уровня в 20% до 5%. А на коммунальные услуги, электроэнергию и газ для населения следует ввести нулевую ставку НДС.

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Хорошо, что идеи о снижении ставки НДС на социальные товары в Украине начали поддерживать и активно обсуждать.

Например, председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов заявил: "… во многих странах существует четкий перечень социально значимых продуктов питания. Мы предлагаем снизить НДС на такие товары до 5% и урегулировать торговую наценку, чтобы она не завышалась. Подобные меры эффективно работают в Германии, Франции, Чехии".

Именно такие меры могут смягчить последствия социального кризиса, о котором также упомянул Игорь Терехов: "Мы наблюдаем ужасающую ситуацию: мы теряем людей. По прогнозам, в этом году из Украины уедет около 200 тысяч человек, и большинство из них — молодежь. Параллельно стремительно растет уровень бедности: если раньше он составлял 35–37%, то сегодня достигает 41%. Если мы это не остановим, люди просто потеряют надежду. Здесь нужны кардинальные решения в социальной политике по поддержке людей".

Сниженная ставка НДС на социально значимые товары — это одна из мер по повышению платежеспособности населения в условиях войны.

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