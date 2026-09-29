Путин запускает "новую Россию": почему глупо ожидать от Кремля остановки войны

"Специальная электоральная операция" (СЭО) в виде выборов-2026 в российскую Думу завершена. Партия власти ("Единая Россия") получила 57% голосов и формирует монокоалицию.

Видим усиление структур российской власти, но процесс имеет более далекоидущие последствия. Речь о формировании в РФ прослойки "нового дворянства" с включением в его состав значительной части участников войны.

По сути, Россия встала на путь не только "иранизации" экономики, но и приступила к "иранизации" политики и идеологии. Интеграция в систему власти участников войны формирует некий аналог иранского КСИР: российского Корпуса стражей имперского величия (КСИВ-а).

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Прежняя модель власти в РФ формировалась следующим образом: национальные элиты на уровне автономных республик, краев, округов и областей — микроуровень; на макроуровне — власть в виде микса силовиков и крупного капитала. Силовые структуры формировали связанность макро- и микро-уровней.

Сейчас Путин запускает проект создания новой политической системы в РФ, которая должна будет принять его исторический "саквояж".

Местные правящие группы (которые в условиях системного кризиса часто переходят на сторону центробежных сил либо "реформаторско-трансформационных" сил), будут постепенно заменяться на милитаризированные политические группы власти (формируемые в процессе диалектической диффузии "война-власть-война"). Выше местных органов власти и Думы эти военизированные политические группы никто не пустит, структура верхней надстройки не изменится. Но на нижнем и среднем уровнях трансформация будет глубокой.

Связанность системы обеспечат уже не только силовики, а микс силовиков и военных. Именно поэтому, например, многие российские губернаторы сейчас пытаются "отметиться" участием в войне.

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Данная модель направлена не так против возможных прозападных рефлексий части общества в будущем, как против критического усиления влияния Китая.

Аналоговая модель здесь — опять-таки иранская. Для Ирана Китай является чуть ли не единственным стратегическим партнером (как и для России), связь с которым обеспечивает технократ в роли Масуда Пезешкиана, но при этом КСИР оставляет окончательное решение за собой.

Такая же модель может сложиться в РФ и "после Путина": условный технократ Мишустин при власти и КСИВ-а как "выпрямитель" переменного тока политических решений.

Формирование данной системы в контексте войны означает лишь одно: "после Путина" РФ изменится примерно также, как Иран изменился после Хаменеи. То есть ее политика станет более радикальной (за это будет отвечать КСИВ-а) и более синоцентричной (за это будет отвечать технократ наподобие Мишустина).

Поэтому все ожидания некоторых наших политиков, что "после Путина" война остановится сама собой, достаточно наивны. В любом случае нам придется искать модель завершения войны, а не ждать Deus ex machina в виде "чудесного разрешения".

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