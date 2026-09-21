"Гарем Путина" против кризиса Мерца: что показали выборы в России и Германии

Россия после выборов осталась там же, где и была: "Единая Россия" получает конституционное большинство, а Госдума, по словам экспертов, окончательно закрепляет роль политического инструмента Кремля. В Германии, наоборот, привычная система начала трещать: АдГ усиливается, ХДС терпит исторические поражения, а позиции канцлера Фридриха Мерца становятся всё слабее. Фокус разбирался, почему результаты этих выборов важны для Украины и действительно ли Европа начинает поворачиваться в сторону сокращения поддержки Киева.

"Единая Россия" получит самую большую фракцию в Госдуме РФ в своей истории, набрав 57,83% по итогам парламентских выборов. Правящая партия получит примерно 330–335 мандатов из 450 — абсолютное и конституционное большинство (от 300 голосов), позволяющее единолично принимать любые законы и поправки к Конституции. Далее идут КПРФ — 13,81%, ЛДПР — 8,93% и "Новые люди" — 7,97%.

Как отметил политолог Андрей Золотарев, в РФ ничего не меняется. В России всё стабильно — это лейтмотив этих выборов.

"Референтное Путину большинство, поддерживающее его, считает, что в России никогда не жили так зажиточно и безопасно, как при Путине, и стремится эту якобы стабильность сохранить. Соответственно, под 50%, как и прогнозировали, плановая задача выполнена, вторая — КПРФ, как и планировал. Решили пустить в "Справедливую Россию", они были на грани прохода, и многие поговаривали, что могут не попасть в Госдуму, но получили свои около 6%. Поэтому никаких сенсаций, на манеже все те же, ничего кардинально не меняется", — говорит Фокусу политолог.

Видео дня

А, как отмечает политолог Владимир Фесенко, к реальным выборам это не имеет никакого отношения. Даже сами россияне давно шутят, что это не выборы, а административно-политическая процедура. Надо провести голосование, подтвердить лояльность Путину, убедиться, что государственная машина работает, что все поддерживают президента, и выбрать партийный гарем Путина.

"Госдума России — это партийный гарем Путина. Вот есть главная жена, любимая — это "Единая Россия". Есть старая и сварливая, но нужная — это КПРФ. И там есть ещё несколько жён на разный вкус, что называется ЛДПР. В этом году появилась партия "Новые люди", в их отношении Путин просто демонстрирует свой якобы плюрализм. А на самом деле всё это одно и то же, просто немного в разных цветах. Это имитация политического процесса", — подчёркивает в комментарии Фокусу политолог.

И ещё один показательный момент, по словам политолога, который все обсуждают, — что это не про Госдуму, а местные выборы, которые состоялись в России, где Кадыров выиграл с рекордным результатом с почти 100% (99,85%).

"Результат выборов — победа "Единой России", явка больше половины, около 60%, всё это программировалось. Это были задачи, которые надо было выполнить разным местным властям", — констатирует Фесенко.

Выборы в Германии: тревожный звонок для правящей партии

Намного интереснее, как считают эксперты, выборы в Германии, на которых правящая партия ХДС провалилась в Мекленбурге — Передней Померании. Это первый случай в истории Германии, когда ХДС не смогла попасть в земельный парламент. Победила на этих выборах АдГ — 38,2% (плюс 21,5 пункта). Второе место у СДПГ — 35,5% (минус 4,1 пункта).

А в Берлине тоже отодвинули ХДС на второе место, и она с небольшим отрывом обошла АдГ и уступила "Левым". Правящая в Берлине коалиция ХДС и СДПГ потеряла большинство.

И данные показатели, по мнению Владимира Фесенко, — это очень серьёзная история. Это не первые земельные выборы, которые состоялись в Германии в сентябре и на которых проиграла правящая партия. Большая проблема для нынешнего канцлера ФРГ Мерца — это проигрыш христианских демократов, особенно в Померании. Это первый раз в истории послевоенной Германии, начиная с 1946 года, ну и в истории уже, когда Восточная Германия присоединилась к ФРГ, первый раз, когда христианские демократы не попадают в какой-то отдельный земельный парламент.

"Раньше всегда, во всех земельных парламентах они проходили, часто-густо были лидерами. А сейчас впервые они даже в земельный парламент не пришли. И это серьёзный тревожный звонок для Мерца. Есть риск того, что, как это произошло в Великобритании, когда лейбористы проиграли местные выборы, после этого произошла смена партийного лидера и смена премьер-министра", — отметил политолог.

На Украину это не повлияло, уверен эксперт. Новый премьер-министр Великобритании Украину поддерживает, как и все его предшественники из разных партий.

"В Германии, я думаю, если даже дойдёт до смены канцлера — такой вариант, к сожалению, возможен. Я думаю, что нынешняя коалиция останется у власти, возможно, появится новый канцлер, но я думаю, что поддержка Украины будет сохраняться. Но результаты земельных выборов — это тревожный звонок для немецкой политической системы, поляризация немецкой политики продолжается, растёт влияние крайне левых и крайне правых", — отмечает политолог.

Это очень и очень опасно, предупреждает эксперт. Пока что центристские партии сохраняют на уровне всей Германии большинство поддержки. Но то, что растёт популярность крайне правых, — это безусловно очень тревожная тенденция. На данный момент у крайне правых в "Альтернативе для Германии" нет шансов выиграть выборы и получить единоличное большинство, сформировать своё правительство. А вот на уровне земель они могут побеждать. И то, что сейчас АдГ может получить контроль над земельными правительствами в Восточной Германии, — это очень большой риск для внутреннего единства Германии. И это риск для усиления противоречий в немецкой политике.

"Если российские выборы чего-то нового не принесли, просто сейчас Путин будет выбирать, что делать дальше. Либо эскалация войны, либо переговоры. Думаю, что будет и то, и то. А вот в Германии прямых последствий не будет от результатов выборов в земельные ландтаги, но тем не менее тревожная тенденция продолжается. АдГ выступают за прекращение помощи Украине, они выступают за восстановление экономических связей с Россией, но они пока не имеют большинства в Бундестаге, в парламенте Германии. Но может возникнуть ситуация не сейчас, а через два года, когда будет крайне трудно создать стабильное правительство в Германии", — подчёркивает политолог.

А на данный момент риск лишь в том, что на местных выборах усиливаются позиции крайне правых и крайне левых. А это уже вызов для единства Германии. Это тоже проблема. Но на уровень поддержки Украины на данный момент это не повлияет, считает Фесенко.

"По Мерцу уже звонит колокол"

Несмотря на то, что правящая партия, которая считалась системной, которая побеждала на предыдущих выборах, выдали то, что ничего не меняют, всё замечательно, всё хорошо, уходить пока не собираются, но, по мнению Андрея Золотарева, по Мерцу звонит уже колокол, его попросят уйти, это для христианских демократов катастрофический результат.

"Очевидно, что в Германии усиливаются те силы, которые являются не только евроскептиками, но и украинскептиками, которые считают, что в Германии хватает своих проблем, кроме того чтобы поддерживать и выделять миллиарды на войну в Украине, и собственно рисковать, втянуться в большую войну с Россией", — отмечает эксперт.

Хотя, несмотря на слишком явные антиукраинские заявления со стороны АдГ и других левых, всё может быть совсем не так в итоге, подчёркивает политолог. Но поворот в отношении поддержки Украины во многом предопределён, и это касается не только Германии. Лепен выступает и говорит, что при дефиците бюджета 5% мы выделяем миллиарды Украине, что это неразумно, что это надо прекратить, с этим вынуждены будут считаться.

"Я не говорю, что это произойдёт разом, резко крутанут штурвалы и в один прекрасный день откажутся от помощи, но если они не будут считаться с позицией обывателя, то рискуют получить катастрофические политические последствия, как мы видим в Германии. Как раз игнор со стороны Мерца реальных настроений в германском обществе приводит к столь печальным результатам для христианских демократов. Они рискуют, на сегодняшний момент общий германский рейтинг около 14%, но они могут слететь и ниже и превратиться в маргинальную партию. Их место займёт "Альтернатива", — считает Золотарев.

И это, как считает эксперт, сигнал к тому, что войну надо сворачивать. Потому что даже внешняя поддержка рассчитывает на то, что Европа будет нашим стратегическим тылом — как это было в 2022–2023 годах. Но сегодня на это рассчитывать наивно.

"Всё может повернуться негативно по отношению к Украине, в негативную сторону, вопрос только в степени — радикально или в лайт-варианте, но это нельзя исключать", — подчеркивает политолог.

Как писал Фокус, победа АдГ в Саксонии-Анхальт стала сигналом о системном кризисе в Германии. Ультраправые впервые с 1945 года получили большинство в одной из земель, и эксперты называют это началом консервативного поворота в Европе. Для Украины это может означать потерю ключевого союзника и изменение всей военной поддержки.