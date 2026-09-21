Партия действующего канцлера Фридриха Мерца вновь потерпела сокрушительное поражение на местных выборах. АдН и "Левые" добились значительных результатов в Берлине и Мекленбурге-Померании, а правящая ХДС стоит перед очень непростым выбором.

Лидер партии "Die Linke" ("Левые") Элиф Эралп одержала убедительную победу на выборах мэра Берлина, в то время как ХДС Мерца смогла получить небольшое представительство. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Программа Эралп основана на результатах референдума 2021 года, в ходе которого 58 % берлинцев поддержали национализацию крупных жилищных компаний. Она обещает "изгнать спекуляцию из Берлина" и сделать жилье более доступным, но оппоненты напоминают о стоимости проекта — около 20 млрд евро, а опрос Infratest Dimap показывает, что поддержка этой идеи упала до 37%.

В Берлине победу одержали левые, АдГ заняла второе место Фото: Deutsche Welle

Несмотря на это, у Эралпа есть шанс сформировать местное правительство: и социал-демократы, и "Зеленые" заявили о готовности войти в коалицию с Die Linke. Однако "Зеленые" выдвинули условие — партия должна четко и публично разрешить вопрос об обвинениях в антисемитизме в отношении отдельных ее представителей в Берлине. Без этого, подчеркнул лидер "Зеленых" Феликс Банасзак, сотрудничество невозможно.

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Триумф АдГ и вопиющее поражение Мерца

Параллельно с выборами в Берлине ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) добилась самого громкого успеха в Мекленбурге-Передней Померании, став сильнейшей партией с 37,9 % голосов. Социал-демократы Манулы Швезиг, которые пытались вернуть себе лидерство, заняли второе место — 35,7%.

В Берлине АдГ также улучшила результат, набрав 16,2 %, хотя и не оправдала ожиданий. Лидеры партии заявили о "мандате на управление" и даже призвали канцлера Мерца уйти в отставку, назвав это "облегчением для страны".

В Мекленбурге ХДС Мерца впервые не преодолела 5-процентный барьер и не получит ни одного мандата Фото: Deutsche Welle

Впрочем, несмотря на рост поддержки, "АдГ" остается полностью изолированной: ни одна партия не готова вступать с ней в коалицию. У партии нет никаких реальных возможностей сформировать правительство, а её кандидаты регулярно оказываются в центре скандалов — от уголовных приговоров до находок нацистской символики в штабах.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как пророссийская АдГ одерживает победу на местных выборах. Правящая партия канцлера Фридриха Мерца ХДС потерпела поражение с более чем двукратным отрывом.

Впоследствии стало известно, что означает победа "Альтернативы для Германии" в одном из федеральных земель ФРГ. Волонтер Мария Берлинская считает, что приход к власти праворадикалов в Европе (не только в ФРГ) означает сокращение финансирования Украины.