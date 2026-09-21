Партія чинного канцлера Фрідріха Мерца знову зазнала розгромної поразки на місцевих виборах. АдН і "Ліві" здобули значні результати в Берліні та Мекленбурзі-Померанії, а правляча ХДС опиняється перед дуже непростим вибором.

Лідерка партії "Die Linke" ("Ліві") Еліф Ералп отримала переконливу перемогу на виборах мера Берліна, тоді як ХДС Мерца змогла отримали невелике представництво. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Програма Ералп спирається на результати референдуму 2021 року, де 58% берлінців підтримали націоналізацію великих житлових компаній. Вона обіцяє "вигнати спекуляцію з Берліна" та зробити житло доступнішим, але опоненти нагадують про ціну питання — близько €20 млрд, а опитування Infratest Dimap показує, що підтримка ідеї впала до 37%.

У Берліні перемогу здобули Ліві, АдН посіла друге місце Фото: Deutsche Welle

Попри це, у Ералп є шанс сформувати місцевий уряд: і соціал-демократи, і "Зелені" заявили про готовність увійти в коаліцію з Die Linke. Проте "Зелені" висунули умову — партія має чітко та публічно розв’язати питання звинувачень в антисемітизмі щодо окремих її представників у Берліні. Без цього, наголосив лідер "Зелених" Фелікс Банасзак, співпраця неможлива.

Видео дня

Тріумф АдН та кричуща поразка Мерца

Паралельно з берлінськими виборами, ультраправа Альтернатива для Німеччини (АдН) здобула найгучніший успіх у Мекленбурзі-Передній Померанії, ставши найсильнішою партією з 37,9% голосів. Соціал-демократи Манули Швезіг, які намагалися повернути собі першість, фінішували другими — 35,7%.

У Берліні АдН також покращила результат, узявши 16,2%, хоча й не дотягнула до рівня очікувань. Лідери партії заявили про "мандат на управління" та навіть закликали канцлера Мерца піти у відставку, назвавши це "полегшенням для країни" .

У Мекленбурзі ХДС Мерца вперше не пройшла 5% бар'єр і не отримає жодного мандату Фото: Deutsche Welle

Втім, попри зростання підтримки, АдН залишається повністю ізольованою: жодна партія не готова вступати з нею в коаліцію. Партія не має жодних реальних варіантів сформувати уряд, а її кандидати регулярно потрапляють у скандали — від кримінальних вироків до знахідок нацистської символіки у штабах.

Раніше Фокус повідомляв про те, як проросійська АдН перемагає на місцевих виборах. Правляча партія канцлера Фрідріха Мерца ХДС зазнала поразки з понад двократним розривом.

Згодом стало відомо, що означає перемога "Альтернативи для Німеччини" в одній із земель ФРН. Волонтерка Марія Берлінська вважає, що прихід до влади праворадикалів у Європі (не лише у ФРН) означає скорочення фінансування України.