Проросійська АдН перемагає на місцевих виборах: загрози для Мерца зростають (фото)

У Німеччині на місцевих виборах у федеральній землі Саксонія-Ангальт перемогу здобуває ультраправа та проросійська партія Альтернатива для Німеччини (АдН). Правляча партія канцлера Фрідріха Мерца ХДС зазнала поразки з понад двократним розривом.

За попередніми даними, АдН набирає понад 44% голосів, тоді як ХДС має лише 17,8% станом на 22:15 за київським часом. Про це пише Deutsche Welle.

Німецький мовник вказує, що команда ультраправої партії в цій федеральній землі на чолі з 35-річним Ульріхом Зігмундом мають високі шанси отримали більшість у ландтазі (парламенті федеральної землі — ред.). Водночас результати попередніх підрахунків стали "шоком" як для партії Мерца, так і для "Зелених" із Соціал-демократичною партією (її лідером був ексканцлер Олаф Шольц).

Лідерка АдН Аліса Вайдель заявила, що перемога її партії на місцевих виборах є фактичним "урядовим мандатом". У офісі партії, яку місцеві спецслужби відкрито називають праворадикальною й ультраправою, тривають гучні святкування та лунають промови про перший крок партії до того, аби з часом очолити уряд.

Відео дня

Попередні результати виборів до федерального парламенту Саксонії-Ангальт Фото: Deutsche Welle

Експерти говорять, що явна поразка правлячої партії ХДС і низький рейтинг Мерца, який фактично не брав участі в перегонах, мати серйозні наслідки. Перемога в Саксонії-Ангальті підвищить шанси АдН виграти вже федеральні вибори 2029 року.

Водночас німецькі політологи в коментарях ЗМІ прямо говорять, що попри перемогу АдН майжі всі партії категорично не бажають співпрацювати з ними. Тому доля ще однієї проросійської та ультралівої політсили BSW, очолюваної Сарою Вагенкнехт, яка перебуває на межі прохідного бар'єру і може стати партнером АдН, про що раніше вже заявляла.

Для монобільшості АдН не вистачає 4 голосів, які може мати проросійська BSW Фото: DW

Вибори в Саксонії: уряд Мерца перебуває під загрозою

Водночас поразка ХДС ставить весь уряд канцлера Мерца під шквалом критики, а в подальшому — втрата рейтинга та довіри призведе до кризи серед правлячої партії. Видання Politico пише, що християнські демократи перебували при владі в регіоні 24 роки.

Генеральна секретарка партії Франциска Хопперманн прямо назвала результат "дуже важким" і "загальною поразкою". Водночас фахівці кажуть, що федеральна земля Саксонія-Ангальт була ядром АдН — тут проживає близько 2 млн людей, а основою своєї програми стали різкі антиміграційні гасла, зміни в шкільних програмах, активні контакти з РФ і навіть обміни підручниками та культурними програмами.

Сама лідерка АдН Вайдль прямо заявила, що чекає відставки канцлера Фрідріха Мерца до Різдва цього року. Вона говорить, що перемога її політсили є такою, з якою Берлін має брати до уваги.

Раніше Фокус повідомляв про те, як РФ фінансувала німецьку партію АдН, щоб зупинити військову допомогу Україні. Журналісти виявили, що німецькі ультраправі політики отримували від своїх кремлівських кураторів інструкції, тексти виступів, а також подавали судовий позов проти поставок зброї в Україну.

Згодом стало відомо, що німецька партія "зливає" росіянам маршрути постачання зброї до України. ЗМІ пишуть, що партію звинувачують у спробах отримати конфіденційну інформацію про маршрути постачання західного озброєння в Україну та засоби захисту від російських БПЛА.