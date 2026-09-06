Пророссийская "АдГ" побеждает на местных выборах: угрозы для Мерца усиливаются (фото)

В Германии на местных выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт победу одержала ультраправая и пророссийская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). Правящая партия канцлера Фридриха Мерца ХДС потерпела поражение с более чем двукратным отрывом.

По предварительным данным, АдГ набирает более 44 % голосов, тогда как ХДС — лишь 17,8 % по состоянию на 22:15 по киевскому времени. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Немецкий вещатель отмечает, что у команды ультраправой партии в этой федеральной земле во главе с 35-летним Ульрихом Зигмундом высокие шансы получить большинство в ландтаге (парламенте федеральной земли — прим. ред.). В то же время результаты предварительных подсчетов стали "шоком" как для партии Мерца, так и для "Зелёных" вместе с Социал-демократической партией (её лидером был экс-канцлер Олаф Шольц).

Лидер АдГ Алиса Вайдель заявила, что победа её партии на местных выборах является фактическим "правительственным мандатом". В офисе партии, которую местные спецслужбы открыто называют праворадикальной и ультраправой, продолжаются шумные празднования и звучат речи о первом шаге партии к тому, чтобы со временем возглавить правительство.

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Предварительные результаты выборов в федеральный парламент Саксонии-Анхальт Фото: Deutsche Welle

Эксперты отмечают, что явное поражение правящей партии ХДС и низкий рейтинг Мерца, который фактически не принимал участия в предвыборной гонке, могут иметь серьезные последствия. Победа в Саксонии-Анхальт повысит шансы АдГ на победу уже на федеральных выборах 2029 года.

В то же время немецкие политологи в комментариях СМИ прямо заявляют, что, несмотря на победу АдГ, практически все партии категорически не желают сотрудничать с ней. Поэтому судьба еще одной пророссийской и ультралевой политической силы BSW, возглавляемой Сарой Вагенкнехт, которая находится на грани проходного барьера и может стать партнером АдН, о чем ранее уже заявляла.

Для формирования монобольшинства в АдН не хватает 4 голосов, которые может иметь пророссийская партия BSW Фото: DW

Выборы в Саксонии: правительство Мерца находится под угрозой

В то же время поражение ХДС подвергает всё правительство канцлера Мерца шквалу критики, а в дальнейшем — падение рейтинга и утрата доверия приведут к кризису в правящей партии. Издание Politico пишет, что христианские демократы находились у власти в регионе 24 года.

Генеральный секретарь партии Франциска Хопперманн прямо назвала результат "очень тяжелым" и "полным поражением". В то же время эксперты отмечают, что федеральная земля Саксония-Анхальт была ядром АдГ — здесь проживает около 2 млн человек, а основой её программы стали резкие антимиграционные лозунги, изменения в школьных программах, активные контакты с РФ и даже обмен учебниками и культурными программами.

Сама лидер партии АдГ Вайдль прямо заявила, что ожидает отставки канцлера Фридриха Мерца до Рождества этого года. Она утверждает, что победа её политической силы — это тот факт, с которым Берлин должен считаться.

Ранее Фокус сообщал о том, как РФ финансировала немецкую партию АдН, чтобы остановить военную помощь Украине. Журналисты выяснили, что немецкие ультраправые политики получали от своих кремлевских кураторов инструкции, тексты выступлений, а также подавали судебный иск против поставок оружия в Украину.

Впоследствии стало известно, что немецкая партия "сливает" россиянам маршруты поставок оружия в Украину. СМИ пишут, что партию обвиняют в попытках получить конфиденциальную информацию о маршрутах поставок западного вооружения в Украину и средствах защиты от российских БПЛА.