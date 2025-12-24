"Не моя вина": немецкая партия "сливает" россиянам маршруты поставок оружия в Украину, — СМИ

Немецкую правоэкстремистскую партию "Альтернатива для Германии" (AfD) обвиняют в попытках через парламентские запросы получить конфиденциальную информацию о маршрутах поставок западного вооружения в Украину и средствах защиты от российских беспилотников.

Наибольший интерес к секретным данным проявил депутат от AfD в парламенте Тюрингии Ринго Мюльман, пишет Politico.

Пользуясь своим депутатским статусом, он неоднократно обращался к правительству региона с требованиями предоставить подробную информацию о логистике военных грузов. В частности, в сентябре 2025 года Мюльман направил запрос об объемах военного транзита через Тюрингию с 2022 года, требуя разбивки по видам транспорта, количеству перевозок и указанием конкретных мест остановок техники.

Кроме того, в июне политик подал восемь запросов, касающихся систем защиты от дронов, которые использует полиция региона. Мюльман требовал раскрыть перечень технических средств, а также предоставить результаты их испытаний.

Министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер прямо обвинил AfD в выполнении задач Кремля. По его словам, интерес депутатов к критической инфраструктуре и борьбе с гибридными угрозами является аномальным для регионального уровня, поскольку местные ландтаги не имеют полномочий в сфере обороны или внешней политики.

Сам депутат не считает свои действия шпионажем в пользу РФ.

"Министр должен предоставлять ответы. Если в какой-то момент такой ответ представляет опасность, то шпионаж — это не моя вина, а вина министра, потому что он раскрыл информацию", — заявил Мюльман.

Депутат Ринго Мюльман Фото: REUTERS

Журналисты проанализировали и пришли к выводу, что с начала 2020 года депутаты AfD в парламентах немецких земель подали более 7 тысяч запросов, связанных с национальной безопасностью, что значительно больше, чем любая другая политическая сила Германии. В Тюрингии, где местная разведка признала AfD экстремистской группировкой, партия подала почти 70% от всех парламентских запросов текущего цикла. В Бундестаге этот показатель превышает 60%.

Председатель специальной комиссии Бундестага по контролю за разведкой Марк Генрихман отметил, что даже если правительство не предоставляет секретных данных напрямую, российская разведка способна составить целостную картину маршрутов поставок и уязвимостей системы безопасности, анализируя огромную совокупность отдельных ответов на запросы AfD.

