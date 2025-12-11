Путин использует "шпионский" метод для влияния на Трампа и мирный план, — The Telegraph

Президент Российской Федерации Владимир Путин и другие чиновники Кремля создали иллюзию относительно "мирного плана", который якобы "срывают" Украина и европейцы. Эту иллюзию навеяли президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу путем особых манипуляций, о которых рассказали аналитики западного медиа.

Зеленского и Европу выставили основным "препятствием миру" и это может серьезно повлиять на мирные переговоры и дальнейший ход войны, написала аналитик Ребекка Коффлер на портале The Telegraph. Путин создал особую стратегию влияния на Трампа, которая, по всем признакам, действует. С одной стороны, глава Кремля поддерживает чуть ли не все предложения Белого дома и при этом критикует "неуступчивость" Украины. С другой стороны, российские топ-чиновники постоянно высказываются двусмысленно, ни на что не соглашаются, а российская армия усиленно бьет по Украине, показывая "превосходство и силу". Таким образом и создается иллюзия, в которую охотно поверил Трамп, говорится в статье.

Відео дня

Коффлер написала, что у Путина есть план манипуляции Трампом и этот план работает. Об этом свидетельствуют публичные заявления американского президента, который выдвигает ультиматумы Украине и требует от президента Владимира Зеленского подписи под "мирным планом". Путин использует особую тактику влияния, которую не понимают западные специалисты, пояснила Коффман. В материале The Telegraph аналитик подробно описала "игровой план" Кремля.

Намеренная двусмысленность — использование формулировок, которые имеют несколько интерпретаций и могут толковаться по-разному. Речь идет о том, что каждое высказывание Путина и представителей Кремля тщательно выверенное. Например, тезис о том, что план США "может стать основой для мирных соглашений": Трамп его понимает как согласие, а РФ тем временем бомбит Киев. "Рефлексивный контроль" — методику создали в 60-е годы в СССР и использовалась для воздействия на шпионов. Суть методики — повлиять на восприятие реальности, используя имеющиеся у человека убеждения и предубеждения. В контексте Трампа говорится о "желании победить и отвращение к проигрышу" и также "вера лидера США в то, что он практически всего может достичь, поскольку является мастером искусства договоренностей".

"Пока советники Трампа не сделают домашнее задание по России, Путин будет продолжать переигрывать их, используя свое искусство без сделки", — подытожила Коффман.

Для Вашингтона создали иллюзию, что как только Зеленский согласится, так РФ также подпишет соглашение, поскольку находится в сильной позиции и этим воспользуется. Аналитик уверена, что на самом деле все наоборот. При этом цель Кремля — или дожать Украину до капитуляции на поле боя, или дожать США и Европу, чтобы они согласились с требованиями РФ.

"Президент США считает, что Кремль подпишет соглашение, потому что "Россия имеет преимущество". Но именно поэтому Путин не будет — ему не нужно", — говорится в статье.

Аналитик также описала, в чем "сила" Путина и чем он руководствуется: это вооруженные силы на 1,3 млн человек, недоверие к Трампу, который то отменяет, то восстанавливает помощь Украине, и неспособность США и НАТО надавить на РФ для завершения войны.

Мирный план — детали переговоров США и РФ

Отметим, 11 декабря украинское медиа "Зеркало недели" рассказало о содержании обновленной версии "мирного плана", который появился после консультаций США с РФ и Украиной. Среди прочего, речь идет о создании "демилитаризованной зоны" на трети территории Донецкой области, об остановке боевых действий по линии разграничения, о передаче контроля над ЗАЭС другой стороне. При этом в тексте нового варианта есть тезисы, которые Кремль не раз отвергал, но Трамп уверен, что получив согласие Зеленского, получит подпись Путина.

Напоминаем, медиа The Atlantic проанализировало коррупцию в Украине, США и РФ, и объяснило, почему масштабы Киева значительно отстают от действий Москвы и Вашингтона.