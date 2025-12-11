Россия и США на Аляске сошлись на том, что Украина должна вернуться к внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу.

Кроме того, Россия передала Штатам дополнительные предложения о коллективных гарантиях безопасности, которые не ограничиваются только Украиной, заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования в Украине, сообщает РИА Новости.

"Там (в Анкоридже – прим. ред.) были достигнуты взаимные понимания, которые для нас сохраняют свою актуальность и могут служить отправной точкой в регулировании. Вот недавно, когда здесь у нас был специальный представитель президента Трампа Стивен Уиткофф, по итогам его встречи с президентом Путиным обе стороны, и российская, и американская, подтвердили взаимные понимания, достигнутые на Аляске. … Смысл этих пониманий заключается в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности", – сказал дипломат.

Он также озвучил уже традиционные заявления о том, что Россия до последнего отдала бы предпочтение дипломатии и в 2021 году не помышляла ни о чем, кроме как о мирном урегулировании, а Владимир Путин якобы начал так называемую СВО только после того, как понял, что "Запад дал Киеву карт-бланш на боевые действия против Донбасса".

Уже не в первый раз глава внешнеполитического ведомства заявил, что "киевский режим не может и не выражает интересы Новороссии, Донбасса и, конечно, Крыма", а также добавил, что "затягивание украинского конфликта для Зеленского — вопрос политического, а возможно, и физического выживания".

По его словам, глава Кремля Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф на последней встрече устранили все недопонимания между двумя странами, возникшие из-за паузы после саммита на Аляске.

накануне глава МИД РФ назвал президента США Дональда Трампа единственным из западных лидеров, который якобы понимает причины вторжения в Украину. По его словам, Вашинтон уже проявляет нетерпение, а в ЕС не могут смириться с победой России.

Тем временем европейские дипломаты, знакомые с содержанием 20-пунктного мирного плана Трампа, раскрыли некоторые детали. Так, документом предлагается официальное признание США оккупированных Россией территорий, провести выборы в Украине, забыть о НАТО в принципе, однако не исключает членство Украины в Европейском Союзе до 2027 года.

Несмотря на продолжение переговоров, в американском правительстве и между союзниками царит мнение о том, что они являются неустойчивыми. Чиновники считают, что некоторые вопросы, такие как те, что касаются территорий, могут тормозить процесс. Также до сих пор пока нет никаких признаков того, что лидер Кремля Владимир Путин стремится к мирному урегулированию.

Несколькими днями ранее Путин заявил о намерении получить Донбасс полностью, поскольку он "всегда был частью России".