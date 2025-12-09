"Донбасс — историческая территория России": Путин снова пообещал достичь целей войны

Президент России Владимир Путин дал очередную пресс-конференцию, где традиционно для себя заявил о намерении довести так называемую "специальную военную операцию" до достижения целей.

Кроме того Путин сделал заявление относительно оккупированных украинских территорий. Путина цитируют российские пропагандистские СМИ.

В частности российский президент отметил важность "возвращения" территорий Украины, которые были оккупированы во время полномасштабной войны.

"Россия создавалась таким образом, что это всегда было частью России, здесь вопросов не было. Это исторический факт. И даже при создании Советского Союза продолжались споры. Я уже говорил об этом — Донбасс вошел в состав РСФСР, а потом Владимир Ильич (Ленин — ред.) решил, это прямая речь из документа, "перерешать". И все, он "перерешил", Донбасс отдали Украине", — заявил Путин.

Также Путин в очередной раз заявил, что война будет доведена до всех заявленных целей.

Переговоры о завершении войны

Напомним, ранее The Guardian обратило внимание, что позиция президента США Дональда Трампа очень перекликается с идеями Владимира Путина. При этом позиция президента РФ Владимира Путина остается устойчивой: в соглашении обязательно должна идти речь о территориях. Чтобы глава Кремля подписал соглашение, Вашингтон "ищет варианты", чтобы Киев согласился на требования Москвы.

Также стало известно, что мирное предложение, которое сейчас предлагают Украине США, стало еще хуже для Киева после того, как советники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели 2 декабря пятичасовую встречу с главой Кремля Владимиром Путиным. В частности, Кушнер и Уиткофф рассчитывали, что во время телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский согласится отдать РФ всю территорию Донецкой области.

Трамп обвинял Зеленского в том, что тот до сих пор не ознакомился с мирным планом. Впрочем, впоследствии в СМИ объяснили, что Зеленский еще не ознакомился с новыми поправками к мирному плану Трампа, которые рассматривали в США, поскольку обсуждать этот вопрос с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым по телефону не стал из-за риска прослушивания.