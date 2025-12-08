Почему США требуют от Украины "территориальных уступок" и какое главное условие Путина, — СМИ

Президент Российской Федерации Владимир Путин согласится подписать "мирное соглашение" только после того, как Украина согласится с территориальными требованиями Кремля, написало западное медиа. Вашингтон подгоняет Киев к быстрому решению проблем, после чего, как надеются американцы, война завершится. Какие из 28 первоначальных пунктов "мирного плана" ключевые для РФ?

Позиция президента США Дональда Трампа очень перекликается с идеями Владимира Путина, написало медиа The Guardian. Спешка связана с необходимостью быстро заключить "мирное соглашение" несмотря на сопротивление украинцев. Между тем Киев говорит, что нужно все обдумать. Ответ, вероятно, сформулируют в Лондоне во время встречи лидеров четырех стран Европы — Украины, Великобритании, Франции и Германии.

Медиа ссылается на информацию агентства AFP, которое пообщалось с неназванным собеседником — украинским чиновником. По словам источника, США требуют от Украины максимально быстрого завершения войны и давят, чтобы добиться своего. При этом устойчивая и неизменная позиция президента РФ Владимира Путина: в соглашении обязательно должна идти речь о территориях. Чтобы глава Кремля подписал соглашение, Вашингтон "ищет варианты", чтобы Киев согласился на требования Москвы.

"Американцы давят, типа "быстрее, быстрее, быстрее", — привело медиа слова анонимного собеседника AFP.

Украина тем временем не спешит идти на встречу требованиям РФ, говорится в статье. Киев не согласится, пока "не согласуются детали", написало медиа.

Мирный план — детали переговоров США, РФ и Украины

Отметим, Фокус писал о 28 пунктах "мирного плана", которые появились в западных медиа в конце ноября 2025 года. Согласно данным Axios, РФ требовала, чтобы украинская армия отошла с пока не оккупированных частей Донецкой области и признала оккупированные россиянами территории. В проекте плана были другие требования к Украине: уменьшение армии, отказ от НАТО и других оборонных союзов, отсутствие гарантий безопасности и отсутствие войск западных стран. Тем временем РФ прекратит огонь по линии соприкосновения и пообещает не нападать на Украину и Европу, говорилось в документе.

3 декабря в Москве состоялась встреча Путина с представителями США. Медиа написали, что мирный план разбили на четыре части, а РФ не отказалась от территориальных требований.

После обнародования пунктов "мирного плана" Путин сделал два политических заявления. В одном заявлении глава Кремля предупредил Европу, что готов с ней воевать, если европейцы неожиданно "нападут" на россиян. Во втором речь шла об Украине: российский президент сообщил, что претендует и на Донбасс, и на так называемую "Новороссию".

Напоминаем, 8 декабря президент США Дональд Трамп критически высказался в отношении украинского президента, который не согласовал "мирный план РФ".