Путин пригрозил военным путем "освободить Донбасс и Новороссию": скандальное интервью

Российский президент явился с двухдневным визитом в Индию и перед этим телеканал India Today взял у него эксклюзивное интервью, сообщив, что многие в мире изображают Путина "злодеем", но он выглядел "совершенно иначе", когда заявлял, что будет и дальше воевать в Украине.

Ради интервью с главой страны-агрессора индийские журналисты прибыли в Кремль. И на India Today уже вышел восторженный анонс в котором заявили, что это был первый раз, когда Путина интервьюировали две женщины-ведущие. И они не ограничивались вопросами отношений между Индией и Россией, а "расширили представление о том, что президент Путин привносит на мировую арену". Фокус собрал все заявления Путина из интервью "друзьям" из Индии.

India Today явились к Путину

Кроме журналисток Анджаны Ом Кашьяп и Гиты Мохан, в Кремль отправились также глава телеканала Арун Пури и его заместитель Калли Пури. Интервью брали в Екатерининском зале Кремля. Полная версия интервью будет транслироваться на каналах India Today и Aaj Tak сегодня в 21:00 по местному времени.

Відео дня

Арун Пури, лично встречавшийся с Путиным, рассказал о "спокойном характере российского президента": "Многие в мире изображают его злодеем, но здесь был человек, которого изображали определенным образом, но он выглядел совершенно иначе. Он очень четко понимал, что хотел сказать".

Также Арун Пури спросил Путина, сожалеет ли тот о чем-либо за 25 лет президентства: "Путин на мгновение задумался и сказал: "Я никогда не оглядываюсь назад". Он производил впечатление человека, который не любит признавать ошибки", — отметил главный редактор India Today, упустив, тот факт, что в этот промежуток президентом РФ был и Дмитрий Медведев, но про него индийские журналисты благополучно забыли.

Интервью Путина – заявления по Украине и мирному плану Трампа

Подготовленные ранее 28 пунктов американского мирного плана актуальны и продолжают обсуждаться, просто Вашингтон предложил разбить их на 4 отдельных "пакета".

"Как раз они и обсуждаются, — отреагировал Путин на реплику о том, актуальны ли прежние 28 пунктов. — Просто они разбили эти 28, по-моему, 27 пунктов на 4 пакета. И предложили нам обсуждать эти четыре пакета. Но по сути это те же самые пункты", — заявил Путин.

Пять часов Путин беседовал со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, потому что работа над привезенным мирным планом по Украине "сложна".

India Today взяли интеовью у Путина Фото: Скриншот

Путин уже заявил, что каждый пункт подробно разбирался и не со всеми из них он согласен.

По его словам, до встречи с американцами в Москве не видели новых инициатив: "Поэтому нам пришлось пройтись по каждому пункту, поэтому и столько времени. Так что это нужная была беседа, абсолютно конкретная".

И были вопросы, по которым не был достигнут консенсус: "Такие вопросы были, мы их обсуждали, но это сложная работа. Где-то говорили о том, что да, это можем обсуждать, а на это согласиться не можем. Именно в таком ключе и шла беседа".

При этом Путин сообщил, что Уиткофф и Кушнер привезли в РФ мирный план, основанный на договоренностях, достигнутых во время его встречи с Дональдом Трампом на Аляске.

"То, что нам привезли американские коллеги, было основано так или иначе на наших договоренностях на моей встрече с президентом Трампом на Аляске — мы говорили об этих вопросах на встрече в Анкоридже", — сообщил Путин.

Интервью Путина – война в Украине будет продолжаться

Российский президент утверждает, что Москва якобы предлагала Киеву "вывести украинские вооруженные силы из Донбасса", и тогда не было бы никакого военного противостояния, но "Украина предпочитает воевать".

"Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость — выведите свои войска и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитают воевать. Ну вот сейчас довоевались", — сообщил Путин.

Но наконец объяснил, почему же Россия восемь лет не признавала так называемые "ЛНР" и "ДНР": "Они провозгласили независимость, а мы старались наладить взаимоотношения между остальной частью Украины и этими республиками", — а через восемь лет, по словам Путина стало ясно, что это невозможно и "республики уничтожают", и потому РФ срочно признала Донбасс, причем не просто признала в части территории, а "признала в рамках административных границ, в которых они существовали еще в советское время, а затем во времена независимой Украины".

"Россия освободит Донбасс и Новороссию либо военным, либо другим путем… Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать", — сообщил Путин.

Интервью Путина – лесть Трампу

Российский президент заявил, что Дональд Трамп искренне пытается найти консенсусное решение "украинской проблемы".

"Это сложная работа и сложная миссия, которую взял на себя президент Трамп, он хочет добиться, чтобы конфликтующие стороны пришли к какому-то консенсусу — это непростая задача. Но президент Трамп действительно — я в этом уверен — искренне — пытается это сделать", — сообщил Путин.

А вот Европа якобы мешает. И Путин отказался говорить, что именно его устраивает или не устраивает в мирном плане США. Потому что это "может нарушить ритм челночной дипломатии Вашингтона".

Но при этом он пожурил Трампа за то, что тот запрещает Индии покупать российскую нефть, тогда как США покупают российский уран.

Интервью Путина – заявления про дружбу с Индией

Путин заявил, что "очень рад" отправиться на встречу со своим "другом, премьер-министром Моди" и им "есть что обсудить", так как они уже вместе катались на машине в Китае во время саммита ШОС и это был символ их дружбы.

Журналистки India Today приехали к Путину

"Мы разговаривали всю дорогу; всегда есть о чем поговорить. Мы даже потом довольно долго сидели в машине", — добавил он.

Россия и Индия готовятся подписать ряд соглашений во время визита Путина в Дели. Например, договор об охране больших кошек.

И, по словам Путина, Индия и Россия сотрудничают в области "освоения космоса, ядерной энергетики, судостроения и авиастроения".

Ради Путина в Дели помыли дороги и подстригли кусты Фото: Соцсети Ради Путина в Дели помыли дороги и подстригли кусты Фото: Соцсети

Сейчас он уже находится в Дели. Интервью выйдет на каналах во время его визита.

Напомним, Фокус писал о визите Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера к Путину. Россиянин заставил их ждать три часа, пока выступал на форуме.

А 2 декабря издание NBC News раскрыло, с какими тремя условиями мирного плана Кремль не согласится.