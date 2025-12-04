Путін пригрозив військовим шляхом "звільнити Донбас і Новоросію": скандальне інтерв'ю

Російський президент з'явився з дводенним візитом до Індії, і перед цим телеканал India Today взяв у нього ексклюзивне інтерв'ю, повідомивши, що багато хто у світі зображає Путіна "лиходієм", але він виглядав "зовсім інакше", коли заявляв, що буде і далі воювати в Україні.

Заради інтерв'ю з главою країни-агресора індійські журналісти прибули до Кремля. І на India Today уже вийшов захоплений анонс, у якому заявили, що це був перший раз, коли Путіна інтерв'ювали дві жінки-ведучі. І вони не обмежувалися питаннями відносин між Індією і Росією, а "розширили уявлення про те, що президент Путін привносить на світову арену". Фокус зібрав усі заяви Путіна з інтерв'ю "друзям" з Індії.

India Today з'явилися до Путіна

Крім журналісток Анджани Ом Кашьяп і Гіти Мохан, до Кремля вирушили також глава телеканалу Арун Пурі та його заступник Каллі Пурі. Інтерв'ю брали в Катерининському залі Кремля. Повна версія інтерв'ю транслюватиметься на каналах India Today і Aaj Tak сьогодні о 21:00 за місцевим часом.

Арун Пурі, який особисто зустрічався з Путіним, розповів про "спокійний характер російського президента": "Багато хто у світі зображує його лиходієм, але тут була людина, яку зображували певним чином, але він виглядав зовсім інакше. Він дуже чітко розумів, що хотів сказати".

Також Арун Пурі запитав Путіна, чи шкодує той про щось за 25 років президентства: "Путін на мить задумався і сказав: "Я ніколи не озираюся назад". Він справляв враження людини, яка не любить визнавати помилки", — зазначив головний редактор India Today, проґавивши той факт, що в цей проміжок президентом РФ був і Дмитро Медведєв, але про нього індійські журналісти благополучно забули.

Інтерв'ю Путіна — заяви щодо України та мирного плану Трампа

Підготовлені раніше 28 пунктів американського мирного плану актуальні і продовжують обговорюватися, просто Вашингтон запропонував розбити їх на 4 окремі "пакети".

"Якраз вони й обговорюються, — відреагував Путін на репліку про те, чи актуальні колишні 28 пунктів. — Просто вони розбили ці 28, по-моєму, 27 пунктів на 4 пакети. І запропонували нам обговорювати ці чотири пакети. Але по суті це ті самі пункти", — заявив Путін.

П'ять годин Путін розмовляв зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, тому що робота над привезеним мирним планом щодо України "складна".

India Today взяли інтерв'ю у Путіна Фото: Скриншот

Путін уже заявив, що кожен пункт детально розбирався і не з усіма з них він згоден.

За його словами, до зустрічі з американцями в Москві не бачили нових ініціатив: "Тому нам довелося пройтися по кожному пункту, тому й стільки часу. Так що це потрібна була бесіда, абсолютно конкретна".

І були питання, щодо яких не було досягнуто консенсусу: "Такі питання були, ми їх обговорювали, але це складна робота. Десь говорили про те, що так, це можемо обговорювати, а на це погодитися не можемо. Саме в такому ключі й тривала бесіда".

Водночас Путін повідомив, що Віткофф і Кушнер привезли в РФ мирний план, заснований на домовленостях, досягнутих під час його зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці.

"Те, що нам привезли американські колеги, ґрунтувалося так чи інакше на наших домовленостях на моїй зустрічі з президентом Трампом на Алясці — ми говорили про ці питання на зустрічі в Анкориджі", — повідомив Путін.

Інтерв'ю Путіна — війна в Україні триватиме

Російський президент стверджує, що Москва нібито пропонувала Києву "вивести українські збройні сили з Донбасу", і тоді не було б жодного військового протистояння, але "Україна воліє воювати".

"Ми одразу Україні сказали, українським військам: люди не хочуть із вами жити, вони вийшли на референдум, проголосували за незалежність — виведіть свої війська і жодних військових дій не буде. Ні, вони воліють воювати. Ну ось зараз довоїлися", — повідомив Путін.

Але нарешті пояснив, чому ж Росія вісім років не визнавала так звані "ЛНР" і "ДНР": "Вони проголосили незалежність, а ми намагалися налагодити взаємовідносини між рештою України і цими республіками", — а за вісім років, за словами Путіна, стало зрозуміло, що це неможливо і "республіки знищують", і тому РФ терміново визнала Донбас, причому не просто визнала в частині території, а "визнала в межах адміністративних кордонів, у яких вони існували ще за радянських часів, а потім за часів незалежної України".

"Росія звільнить Донбас і Новоросію або військовим, або іншим шляхом... Все до цього зводиться. Або ми збройним шляхом звільнимо ці території. Або українські війська покинуть ці території і припинять там воювати", — повідомив Путін.

Інтерв'ю Путіна — лестощі Трампу

Російський президент заявив, що Дональд Трамп щиро намагається знайти консенсусне рішення "української проблеми".

"Це складна робота і складна місія, яку взяв на себе президент Трамп, він хоче домогтися, щоб сторони, які конфліктують, дійшли якогось консенсусу — це непросте завдання. Але президент Трамп дійсно — я в цьому впевнений — щиро — намагається це зробити", — повідомив Путін.

А ось Європа нібито заважає. І Путін відмовився говорити, що саме його влаштовує чи не влаштовує в мирному плані США. Бо це "може порушити ритм човникової дипломатії Вашингтона".

Але при цьому він пожурив Трампа за те, що той забороняє Індії купувати російську нафту, тоді як США купують російський уран.

Інтерв'ю Путіна — заяви про дружбу з Індією

Путін заявив, що "дуже радий" вирушити на зустріч зі своїм "другом, прем'єр-міністром Моді" і їм "є що обговорити", адже вони вже разом каталися на машині в Китаї під час саміту ШОС і це був символ їхньої дружби.

Журналістки India Today приїхали до Путіна

"Ми розмовляли всю дорогу; завжди є про що поговорити. Ми навіть потім досить довго сиділи в машині", — додав він.

Росія та Індія готуються підписати низку угод під час візиту Путіна в Делі. Наприклад, договір про охорону великих кішок.

І, за словами Путіна, Індія і Росія співпрацюють у сфері "освоєння космосу, ядерної енергетики, суднобудування та авіабудування".

Заради Путіна в Делі помили дороги і підстригли кущі Фото: Соцсети Заради Путіна в Делі помили дороги і підстригли кущі Фото: Соцсети

Зараз він уже перебуває в Делі. Інтерв'ю вийде на каналах під час його візиту.

