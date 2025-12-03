Журналісти зазначають, що спецпосланець Трампа, приїжджаючи до Росії, вочевидь отримує задоволення від візиту і насолоджується наданою увагою, тоді як на зустрічі з українською делегацією має похмурий і неголений вигляд.

"Стів Віткофф сидить навпроти українців у Маямі: неголений і неохайний. Серйозний, уникає зорового контакту і без посмішки. Стів Віткофф сидить навпроти Путіна: з широкою посмішкою, чисто поголений, уважний", — зазначає упередженість спецпосланця Дональда Трампа журналіст Financial Times Стівен Міллер.

Віткофф на зустрічі в Кремлі виглядав куди більш привітним, ніж на зустрічі з представниками Києва

Він також уточнив, що Віткофф повідомив Путіну, що у нього була "чудова прогулянка" Москвою, яка, за його словами, Путіну є "величним містом".

Утім, на зустріч із Путіним Стіва Віткоффа допустили із тригодинним запізненням. Американську делегацію, до якої входив також зять Трампа Джаред Кушнер, змусили чекати в Кремлі, поки Путін виступав на економічному форумі "Россия Зовет!".

Самі переговори тривали п'ять годин, але жодного результату не принесли.

Американська сторона представила свої пропозиції, але "компромісного варіанту знайдено не було", повідомив за підсумками зустрічі помічник президента Юрій Ушаков.

"Обговорювалися конкретно територіальні проблеми, без яких ми не бачимо вирішення кризи. Деякі американські напрацювання виглядають прийнятно, але їх ще потрібно обговорювати", — розповів Ушаков.

Путін, за його словами, передав Дональду Трампу через Віткоффа "дружній привіт", а також низку важливих політичних сигналів.

Візит Стіва Віткоффа та зятя Трампа до Москви — що відомо

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і зять американського очільника Джаред Кушнер, якого тепер у Росії називають "нащадком білоруських партизанів", як відомо, прогулялися Москвою в компанії парламентера Кремля Кирила Дмитрієва та сходили до ресторану Savva поруч із Красною площею.

Джаред Кушнер, Кирило Дмитрієв і Стів Віткофф у Москві Фото: ТАСС

Там вони витратили 25 тисяч рублів (близько 320 доларів) на посикунчики з крабом (росЗМІ стверджують, що це такі "пиріжки"), філе оленя і перепілки з гречкою. Також до нього увійшли салати "Столичний", "Мімоза", "Рассолье", пельмені з грибами, кулеб'яка з трьох видів риб і палтус на пару.

"Крім основних страв, стіл був прикрашений класичними закусками — червоною, чорною і щучою ікрою, крабами, гребінцем і асорті з російських рибних і м'ясних продуктів. На десерт гостям запропонували торт "Наполеон", яблучну шарлотку і ягідне асорті", — із захопленням повідомили росЗМІ, які під час попереднього візиту Віткоффа з не меншим захопленням повідомляли про те, що він їв чебуреки.

Але візит Віткоффа і "нащадка білоруських партизанів" у Кремль закінчився нічим. Спецпосланець Трампа зрештою скасував зустріч із представниками Києва в Брюсселі і полетів до США.

