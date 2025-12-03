Журналисты отмечают, что спецпосланник Трампа, приезжая в Россию, явно получает удовольствие от визита и наслаждается оказанным вниманием, тогда как на встрече с украинской делегацией выглядит мрачным и небритым.

"Стив Уиткофф сидит напротив украинцев в Майами: небритый и неряшливый. Серьезный, избегающий зрительного контакта и без улыбки. Стив Уиткофф сидит напротив Путина: с широкой улыбкой, чисто выбритый, внимательный", — отмечает предвзятость спецпосланника Дональда Трампа журналист Financial Times Стивен Миллер.

Уиткофф на встрече в Кремле выглядел куда более приветливым, чем на встрече с представителями Киева

Он также уточнил, что Уиткофф сообщил Путину, что у него была "прекрасная прогулка" по Москве, которая, по его словам, Путину является "величественным городом".

Впрочем, на встречу с Путиным Стива Уиткоффа допустили с трехчасовым опозданием. Американскую делегацию, в которую входил также зять Трампа Джаред Кушнер, заставили ждать в Кремле, пока Путин выступал на экономическом форуме "Россия Зовет!".

Сами переговоры длились пять часов, но никакого результата не принесли.

Американская сторона представила свои предложения, но "компромиссного варианта найдено не было", сообщил по итогам встречи помощник президента Юрий Ушаков.

"Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим разрешения кризиса. Некоторые американские наработки выглядят приемлемо, но их еще нужно обсуждать", — рассказал Ушаков.

Путин, по его словам, передал Дональду Трампу через Уиткоффа "дружеский привет", а также ряд важных политических сигналов.

Визит Стива Уиткоффа и зятя Трампа в Москву – что известно

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского главы Джаред Кушнер, которого теперь в России называют "потомком белорусских партизан", как известно, прогулялись по Москве в компании переговорщика Кремля Кирилла Дмитриева и сходили в ресторан Savva рядом с Красной площадью.

Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф в Москве Фото: ТАСС

Там они потратили 25 тысяч рублей (около 320 долларов) на посикунчики с крабом (росСМИ утверждают, что это такие "пирожки"), филе оленя и перепелки с гречкой. Также в него вошли салаты "Столичный", "Мимоза", "Рассолье", пельмени с грибами, кулебяка из трех видов рыб и палтус на пару.

"Помимо основных блюд, стол был украшен классическими закусками – красной, черной и щучьей икрой, крабами, гребешком и ассорти из русских рыбных и мясных продуктов. На десерт гостям предложили торт "Наполеон", яблочную шарлотку и ягодное ассорти", - с восторгом сообщили росСМИ, который в предыдущий визит Уиткоффа с не меньшим восторгом сообщали о том, что он ел чебуреки.

Но визит Уиткоффа и "потомка белорусских партизан" в Кремль закончился ничем. Спецпосланник Трампа в итоге отменил встречу с представителями Киева в Брюсселе и улетел в США.

Напомним, перед этим росСМИ рассказали, что известно об американской переводчице, которая переводила мирный план Трампа Путину во время переговоров в Кремле. Оказалось, что она училась в России.

Также 2 декабря издание NBC News раскрыло, с какими тремя условиями мирного плана Кремль не согласится.