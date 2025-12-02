Осудила вторжение, но училась в РФ: СМИ раскрыли, кто переводил Путину "мирный план" (видео)

Американская переводчица, которая получила образование в России и публично осудила вторжение РФ в Украину, получила ответственность за передачу мирного плана бывшего президента Трампа президенту Путину во время переговоров в Кремле.

По данным российского медиа "Агентство. Новости", во время встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и его команды с российским лидером американским переводчиком выступила Татьяна Альберт. Известно, что она окончила Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена в 1984 году по специальности "учитель английского и французского языков" и получила степень доктора философии по иностранным языкам в 1991 году. Кроме того, в 2015 году Альберт получила степень MBA в сфере международного бизнеса в Liberty University в США.

В частности, с 1997 года Альберт работает переводчицей, а с 2009 года возглавляет консалтинговую компанию TEA Associates, специализирующуюся на вопросах охраны окружающей среды. По крайней мере с 2017 года она сотрудничает с Государственным департаментом США как официальный переводчик. Ее имя также указано под открытым письмом переводчиков, которые осудили вторжение России в Украину. Стоит добавить, что Альберт уже сопровождала Стива Уиткоффа во время предыдущей поездки в Москву в августе.

Відео дня

Со стороны России переводчиком президента Путина выступил Алексей Садыков, старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД РФ. Он регулярно сопровождает Путина во время официальных встреч, в частности во время переговоров с Дональдом Трампом на Аляске. Известно, что Садыков получил образование переводчика в Московском государственном лингвистическом университете имени Мориса Тореза и окончил Институт гуманитарных и прикладных наук. Параллельно он работает доцентом кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации в Финансовом университете при правительстве РФ.

Кроме этого, журналисты отметили, что наличие собственного переводчика является критическим для дипломатов, поскольку позволяет точно передать все нюансы речей, формирует достоверный письменный отчет для команды и предотвращает недоразумения относительно обсуждений между сторонами.

Напомним, что Россия определила три требования, которые считает принципиальными и не готова пересматривать во время переговоров о завершении войны.

Также Фокус писал, что украинская делегация во время переговоров во Флориде доработала мирный план, который отныне состоит из 20 пунктов.