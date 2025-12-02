Засудила вторгнення, але навчалася в РФ: ЗМІ розкрили, хто перекладав Путіну "мирний план" (відео)

Американська перекладачка, яка здобула освіту в Росії та публічно засудила вторгнення РФ в Україну, отримала відповідальність за передавання мирного плану колишнього президента Трампа президенту Путіну під час переговорів у Кремлі.

За даними російського медіа "Агентство. Новости", під час зустрічі спецпосланника президента США Стіва Віткоффа та його команди з російським лідером американським перекладачем виступила Тетяна Альберт. Відомо, що вона закінчила Російський державний педагогічний університет імені А. І. Герцена у 1984 році за спеціальністю "вчитель англійської та французької мов" та здобула ступінь доктора філософії з іноземних мов у 1991 році. Крім того, у 2015 році Альберт отримала ступінь MBA у сфері міжнародного бізнесу в Liberty University у США.

Зокрема, від 1997 року Альберт працює перекладачкою, а з 2009 року очолює консалтингову компанію TEA Associates, що спеціалізується на питаннях охорони довкілля. Принаймні з 2017 року вона співпрацює з Державним департаментом США як офіційний перекладач. Її ім’я також зазначене під відкритим листом перекладачів, які засудили вторгнення Росії в Україну. Варто додати, що Альберт уже супроводжувала Стіва Віткоффа під час попередньої поїздки до Москви у серпні.

Відео дня

Зі сторони Росії перекладачем президента Путіна виступив Олексій Садиков, старший радник департаменту лінгвістичного забезпечення МЗС РФ. Він регулярно супроводжує Путіна під час офіційних зустрічей, зокрема під час переговорів із Дональдом Трампом на Алясці. Відомо, що Садиков здобув освіту перекладача в Московському державному лінгвістичному університеті імені Моріса Тореза та закінчив Інститут гуманітарних і прикладних наук. Паралельно він працює доцентом кафедри іноземних мов і міжкультурної комунікації у Фінансовому університеті при уряді РФ.

Окрім цього, журналісти зауважили, що наявність власного перекладача є критичною для дипломатів, оскільки дозволяє точно передати всі нюанси промов, формує достовірний письмовий звіт для команди та запобігає непорозумінням щодо обговорень між сторонами.

Нагадаємо, що Росія визначила три вимоги, які вважає принциповими та не готова переглядати під час переговорів про завершення війни.

Також Фокус писав, що українська делегація під час перемовин у Флориді доопрацювала мирний план, який відтепер складається з 20 пунктів.