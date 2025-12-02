Три "непорушні вимоги" Кремля: з якими умовами мирного плану Росія не погодиться, — NBC News

Росія визначила три вимоги, які вважає принциповими та не готова переглядати під час переговорів про завершення війни. Про ці умови, що фактично блокують можливість швидкого мирного врегулювання, повідомляє NBC News.

Як пише американське видання, з посиланням на російського чиновника, ім’я якого не розкривається, у Кремля є три так звані "опорні стовпи", які Москва вважає обов’язковими для будь-якої угоди. Йдеться про:

повний контроль над Донбасом, включно з усіма територіями Донецької області та окупованим Луганськом;

суттєве обмеження українських Збройних сил, що фактично позбавляє країну можливості самостійно оборонятися;

а також міжнародне визнання російських захоплень, передусім з боку США та європейських держав.

За словами джерел NBC News у російських урядових колах, саме ці три позиції є для Кремля "недоторканними". Інші питання — наприклад, доля заморожених у Європі російських активів — Москва розглядає як предмет для можливого торгу. У запропонованому США плані частину цих коштів пропонується спрямувати на відбудову України під контролем Вашингтона.

Та все ж колишній спічрайтер Путіна Аббас Галлямов заявив NBC News, що Путін може піти на певні поступки лише у разі сильного тиску з боку США. Однак навіть у такому разі, за його словами, мова може йти лише про тимчасове перемир’я, а не про реальне завершення війни.

Попри активізацію переговорів, позиція Путіна лишається практично незмінною. Він неодноразово заявляв, що бойові дії припиняться лише тоді, коли українські сили залишать спірні території. До того ж витік американського плану показав, що Україну фактично змушують погодитися на скорочення армії та відмову від вступу в НАТО.

Та все ж експерти відзначають, що навіть ці умови не задовольняють Кремль, оскільки Росія прагне ширших територіальних поступок, жорсткішого контролю над українською армією та скасування санкцій. Аналітики наголошують: Путін хотів би, аби будь-яка мирна угода була максимально вигідною саме Росії, і він готовий чекати, якщо цього не вдасться досягти одразу.

За словами геополітичних оглядачів, такі вимоги фактично відкривають шлях до можливого нового російського наступу в майбутньому.

Нагадаємо, 2 грудня Володимир Зеленський заявив, що Україна наблизилася до завершення бойових дій більше, ніж будь-коли, але для сталого миру необхідна підтримка союзників.

Також Фокус писав, що українська делегація під час перемовин у Флориді доопрацювала мирний план, який відтепер складається з 20 пунктів