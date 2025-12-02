"Мир ближче, ніж будь-коли": Зеленський заявив про шанс України на завершення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наблизилася до завершення бойових дій більше, ніж будь-коли. Проте він зазначив, що для сталого миру необхідна підтримка союзників.

Про наближення до завершення війни в Україні президент сказав під час виступу в парламенті Ірландії 2 грудня. Він розповів, що українські перемовники посилено працюють над мирною угодою.

"Ми посилюємо наші зусилля, і наша делегація чекає на подальші переговори. Ми зараз ближче до миру, ніж коли-небудь. Є шанси, але ми маємо скористатися ними, щоб не лише одна країна їх надавала Україні", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна прагне миру, який буде сталим і триватиме довго, а для цього необхідна підтримка союзників.

"Сильна країна може розпочати війну, але інша сильна країна може зробити так, щоб війна припинилася. Але нам потрібна для миру єдність багатьох різних людей, саме спільнота народів, об'єднана спільними почуттями, спільними сподіваннями, спільним бажанням справедливості. Ця спільнота може забезпечити справжній довготривалий і міцний мир", — сказав президент України, додавши, що вічно вести війну не зможе навіть Росія, якщо інші країни об'єднаються.

Нагадаємо, під час пресконференції за підсумками свого візиту до Ірландії Володимир Зеленський також розповів, що новий мирний план має 20 пунктів після перемовин у Флориді. Він зазначив, що перед підписанням угоди Україна має розуміти, які отримає гарантії безпеки, щоб вторгнення РФ не повторилося в майбутньому. Президент України заявив, що готовий до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Президент РФ Володимир Путін перед зустріччю з американською делегацією в Москві 2 грудня звинуватив Європу в перешкоджанні мирним зусиллям США та заявив, що Росія готова до бойових дій з європейськими країнами, якщо вони "почнуть війну".

РосЗМІ 2 грудня також повідомляли, що глава МЗС Китаю Ван Ї прилетів до Москви одночасно зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Трампа, бізнесменом Джаредом Кушнером.