"Європа заважає США в мирних переговорах": що говорив Путін перед зустріччю з Віткоффом

Перед зустріччю зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, які прибули для переговорів в РФ, російський президент Володимир Путін звинуватив Європу в перешкоджанні мирному процесу та заявив, що Росія готова до війни з європейськими країнами.

Заяви Путіна про війну в Україні на пленарному засіданні інвестиційного форуму ВТБ 2 грудня передає російське пропагандистське інформаційне агентство ТАСС. Президент РФ стверджує, що європейські лідери висувають щодо мирного плану "неприйнятні для Росії пропозиції".

За словами російського диктатора, Європа нібито "сама вивела себе" з мирних переговорів щодо російсько-української війни та не має мирного порядку денного, а європейські політики "заважають зусиллям США щодо врегулювання". Він додав, що якщо країни Європи почнуть війну з Росією, Москві "не буде з ким домовлятися".

"Росія не збирається воювати з європейськими країнами, але якщо Європа почне війну — Росія готова "прямо зараз", — заявив Путін.

Також він прокоментував атаки на російські танкери та пригрозив у відповідь розширити удари по портах України.

"Якщо атаки на танкери триватимуть, ми розглянемо можливість вжиття відповідних заходів щодо суден країн, які допомагають Україні. Сподіваюся, що Київ і ті, хто стоять за його спиною, подумають, чи варто продовжувати атаки на судна в Чорному морі", — сказав російський президент.

Заяви Путіна про війну в Україні

Володимир Путін впевнений, що Куп'янськ-Вузловий буде повністю окупований ЗС РФ за кілька днів, а "Красноармійськ" (радянська назва Покровська) стане "хорошим плацдармом" для російської армії. За словами російського диктатора, з цього міста окупантам буде зручно рухатися в усіх напрямках, тому і українська, і російська сторони надають йому особливе значення. Він також запросив іноземних журналістів відвідати ці міста та заявив, що РФ готова забезпечити їх безпеку та "провести по всіх кварталах".

Зазначимо, щодо окупації Покровська та Куп'янська в Генштабі ЗСУ відповіли Кремлю, що оборонні операції в місті тривають.

Переговори з РФ: представники США відвідали Москву

Нагадаємо, 2 грудня має відбутися зустріч Володимира Путіна та Стіва Віткоффа, спецпредставника США, для обговорення завершення війни в Україні та вимоги РФ до мирної угоди. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що росіяни хочуть "врегулювання українського конфлікту на багато поколінь вперед".

За даними видання Axios, після перемовин з Путіним Стів Віткофф й інший посланець президента США, Джаред Кушнер, мають зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.