Мир "на покоління вперед": у Кремлі повідомили час та ціль зустрічі Путіна та Віткоффа (відео)

Президент РФ Володимир Путіна та спецпредставник Білого дому, рієлтер Стів Віткофф говоритимуть про російські вимоги, на які, ймовірно, погодилась Україна під час переговорів з американцями, заявили у Кремлі.

Розмова Путіна та Віткоффа відбудеться у Кремлі через п'ять годин [близько 16 год], зранку 2 грудня сказав речник російського президента Дмитро Пєсков. Речник виступав на брифінгу для індійських підприємців і, серед іншого, прокоментував ціль зустрічі у Москві та питання щодо війни в Україні. З його слів, мета Кремля на переговорах — не припинення вогню, а тривалий мир для майбутніх поколінь.

Виступ Пєскова транслювався онлайн в акаунті X росЗМІ "Спутник Индия". У дописі в Telegram росЗМІ "РИА Новости" уточнили, що у Москві Путін та Віткофф говоритимуть про "розуміння, досягнуті Вашингтоном та Києвом" і про те, що Росія і далі наполягає на "досягненні цілей" війни. Зі слів речника Кремля, росіяни бажають "врегулювання українського конфлікту на багато поколінь вперед".

Ще одне питання, яке зачепили під час брифінгу, стосується заморожених активів РФ, які Європа може віддати Україні для продовження боротьби. Пєсков заявив, що це "крадіжка російських грошей". Крім того, з'ясувалось, що під час візиту Путіна в Індію росіяни домовлятимуться з Делі про продаж установок ППО С-400 та про літаки Су-57.

Мирні переговори — деталі

Зазначимо, Віткофф прилетів у Москву після дводенних мирних переговорів у Флориді. У особистому гольф-клубі американського рієлтера зустрілась українська та американська делегація, які говорили про мирний план РФ, оприлюднений Axios 20-21 листопада. Мирний план складався з 28 пунктів і містив перелік вимог капітуляції України. Серед них — відмова від поки не окупованих територій Донецької області, відмова від НАТО, обмеження армії та української мови тощо.

Згодом The Guardian провело аналіз тексту "мирного плану" і з'ясувало, що там є граматичні конструкції, які з'являються при невмілому перекладі з російської на англійську. Тим часом Reuters розповіло про те, як цей документ опинився у пресі і яку роль зіграв Кремль.

За кілька днів у Женеві відбулась перша зустріч представників США та України щодо мирного плану. В підсумку він скоротився до 19 пунктів, оскільки вирішили забрати пункти про співпрацю США та РФ.

Нагадуємо, 1 грудня медіа пояснили, які попередні підсумки зустрічі американців та українців у Флориді щодо мирного плану РФ.